Herrera es contundente, termina con mentiras: Gobernador

El gobernador Javier Corral afirmó que en cuanto a las carpetas de investigación abiertas sobre el tema de la denominada “nómina secreta”, que operó su antecesor, hay un compromiso no solo con la justicia, sino con la verdad.

El Gobernador, enfatizó que es necesario aclarar esta situación, ante la montaña de mentiras y el caudal de distorsión que han surgido en estos últimos días.

“He hablado con la verdad y me he conducido con rectitud y honestidad: la Fiscalía General del Estado (FGE) a nadie le inventa delitos, o le fabrica acusaciones que no son”, señaló durante la transmisión que semanalmente hace el Canal 28 de televisión local.

Sobre el tema, dijo que existe una amplia cantidad de pruebas, con muchos testigos, con importantes registros documentales, lo que hacen de este, uno de los temas más sólidos y consistentes que forman parte de las investigaciones realizadas por la FGE, dentro de la operación Justicia para Chihuahua.

Javier Corral reiteró que se ha conducido con absoluta honestidad personal: “no hemos inventado delitos a nadie, tengo un compromiso con los chihuahuenses y no los voy a traicionar; en esto va mi legado y no voy a traicionar mi principal legado como gobernador de Chihuahua”.

El titular del Ejecutivo estatal, señaló que al momento han sido procesados varios actores que integraron la “nómina secreta”, asuntos que son llevados bajo los tiempos que van dictando los fiscales, que son independientes de los tiempos políticos que se viven en el estado.

La situación electoral, dijo Javier Corral, en nada cambiará su voluntad política de combatir la corrupción pasada y presente, trátese de quien se trate.

“Ninguna candidatura, ningún proceso interno de la modalidad que sea, del partido que sea, va a blindar a nadie de enfrentar la justicia; es nuestro principal compromiso”, expresó.

