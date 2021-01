Denuncia Jáuregui a Herrera como testigo falso

César Jáuregui Moreno, Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, pidió que se investigaran los expedientes en caso de la averiguación que se le está realizando a la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván, pues dentro de las investigaciones se detectaron testigos falsos a quienes bajo amenaza trataron de anular la defensa de la alcaldesa.

Señaló que dentro de las evidencias presentadas éste día son varios audios de algunas llamadas realizadas con Jaime Herrera Corral, ex secretario de hacienda, testigo protegido de la operación Justicia para Chihuahua.

En las llamadas se hizo mención por parte del ex funcionario que fue amenazado con un arma en la cabeza, ya que en caso contrario de no declarar en contra de Maru Campos irán tras él, pues comento que jamás habría pensado en criticar a gobiernos del mismo partido.

Al inicio de la reproducción de los audios presentados como evidencias, Jaime Herrera Corral hace mención que todo lo presentado y declarado en contra fue por indicaciones de altos mandos al interior del partido.

La primera llamada fue realizada el pasado 28 de noviembre del año pasado en donde realizo los comentarios de que había firmado forzosamente varias declaraciones en contra de Maru Campos, mientras que la segunda fue realizada el pasado 28 de diciembre del año pasado.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Primer llamada:

César Jauregui Moreno: Bueno pero en todo caso hay puras mentiras

Jaime Herrera: Ah no, mira el punto es que son puras mentiras, incluidas las mías he, así y forzadas, así tienen que ser eh y obligadas

César Jáuregui Moreno: ¿Pero apoco un MP te puede presionar a ese nivel?

Jaime Herrera: Sí, ah bueno…pues es hasta arriba, desde arriba ha sido todo

César Jáuregui Moreno: Pero son puras mentiras y todo

Jaime Herrera: Por eso, por eso, esa es la gran ventaja, hay elementos para manejar eso

Recalcó que estas declaraciones fueron realizadas bajo presión, coaccionado y bajo amenazas todo en contra de su voluntad ya que su seguridad está en juego, pues no fue el único implicado en hacer este tipo de declaraciones ya que involucraron a más personas.

No solamente en este caso fue obligado a declarar en contra sino que hay otros tantos más donde se encuentran declaraciones falsas, por lo que el secretario del ayuntamiento César Jáuregui Moreno.

Para evitar que se pudieran presentar más adelante declaraciones falsas negando lo antes expuesto por parte de César Jáuregui Moreno, éste presentó un análisis forense en donde acredita totalmente la voz de Jaime Herrera Corral en los audios, presentados como legítimos y sin edición.

“Que acredita plenamente que la voz que se está escuchando es la de Jaime Herrera Corral, que yo creo que quienes estamos en esto saben que quienes nos están viendo reconocen plenamente la voz, pero por aquello de no te vayas a entumir ya los conozco, pero si no es mi voz, me presionaron, me manipularon no soy yo el que está diciendo eso aquí está el peritaje”.

Por tal motivo exigió que por parte del ministerio público mande citar al ex funcionario para que rinda declaraciones verdaderas que no puedan entorpecer las investigaciones que se están realizando a María Eugenia Campos Galván.

Explicó que con los elementos señalados en las carpetas de investigación en contra de César Jáuregui Moreno y María Eugenia Campos Galván quien tome la decisión final será por parte del poder judicial si son vinculados a proceso o no, pues en uno de los audios Jaime Herrera menciona que ya será un regalo por parte del juez si realiza el favor o no a gobierno del estado.

Durante la rueda de prensa presentó barios audios de llamadas que sostuvo con Jaime Herrera a quién en grabaciones comentó que ha sido amenazado con pistola en cabeza

