Sin pruebas contra Maru, proceso político alejado de la justicia: Arturo García

Tras la investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado en contra de María Eugenia Campos por presuntas “cuotas” a empresarios para entregar obras, el coordinador de campaña, Arturo García Portillo, refirió que es un “proceso político” que le han fabricado desde el gobierno del estado fuera de la justicia y el debido proceso apegado a derecho.

“Es evidente que quienes promueven y hacen eco son parte del equipo de Madero, está Amín, Carlos Olson, ¿qué, pensamos que es justicia pura?, claro que no lo es, han escogido el peor camino, buscando enlodar a una persona que es inocente, pero va a ser la candidata y le va ganar a Madero, va ser contundente su triunfo en la elección interna del domingo”, explicó.

Para Arturo García las acusaciones que le buscan fincar las autoridades judiciales están infundadas y se apegan a dichos, ya que han mantenido una carpeta abierta por más de cuatro años y no le han informado si es o no culpable por el tema de la “nómina secreta” que denunció el exdiputado federal Alejandro Domínguez en 2018.

“En cuatro años y medio no han podido presentar a un juez un expediente, no me diga que así son de incompetentes en el gobierno del estado, estamos dispuestos a comparecer, queremos saber de qué se le acusa, cuando se le informe, respondemos con documentos, estamos seguros que no hay ninguna prueba”, comentó.

Refirió que María Eugenia lo único que ha pedido, incluso por escrito desde el pasado mes de mayo, es que le muestren los expedientes para conocer de qué se le quiere acusar, para que conforme a la información poder plantear una defensa y entregar la información necesaria para contestar dichas acusaciones.

“No ha pedido más, lo pidió por escrito, lo hizo en abril o mayo, hasta ahorita no se le ha mostrado el expediente, en el sistema penal actual, cualquier persona puede ser investigado, pero todos tienen la presunción de inocencia, desde el momento de la averiguación le deben dar a conocer la investigación en su contra”, comentó.

Arturo García manifestó que no ha pedido la exoneración ni que la liberen de alguna investigación, sino de conocer el motivo por el cual han iniciado una investigación en su contra, “que los jueces resuelvan, hemos conocido gente como Liliana Rojero que la hace de juez, de fiscal y de todo, sin ningún tipo de rigor y sin respeto al Estado de Derecho”.

“Eso es todo el problema, es más que evidente que lo burdo es impedir la candidatura de Maru, nosotros estamos concentrados en el proceso de convencer a los ciudadanos de que es la mejor alternativa; Madero lo que hace es no voten por Maru porque es riesgoso, nosotros decimos porque vale la pena Maru, todo se da en el contexto de la contienda interna del PAN, no existe ninguna prueba, no existe el debido proceso, se ha construido en base a rumores y por lo tanto no puedo dejar de pensar que solamente tiene un proceso político”, mencionó.

En el caso de las turboglorietas que han sido señaladas en repetidas ocasiones de subejercicio del presupuesto, dijo que es una afirmación falsa, toda vez que el síndico municipal no puede decir si hay o no irregularidades en las mismas, puesto que existen otras autoridades competentes que pueden auditar las obras.

“En esas instancias no existen señalamientos sobre irregularidades de las turboglorietas, no puedo dar credibilidad a las declaraciones del síndico, él es parte del equipo de precampaña de Gustavo Madero, por lo tanto tiene un interés en hacer creer que hay irregularidades, se pretende trasladar la hipótesis, decir que costaron más y alguien se quedó el dinero”.

Recordó que cuando era jefe de gabinete inició el proceso de las turboglorietas, y explicó que se elevó el costo, debido a que la obra tuvo ampliaciones y que a pesar de ello resultaron más económicas que el construir un puente en esos puntos donde se mantenía una saturación vehicular.

Calificó como la “vieja escuela del PRI” hacer el “difama que algo queda” para manchar el nombre de Maru Campos, “¿el que lo diga el gobernador lo hace verdadero?, el que lo diga el gobernador no lo hace verdadero, el poder Judicial ni siquiera ha entrado al caso, el poder Judicial tiene la carpeta, el gobernador no es poder Judicial, justamente es la perversidad del gobernador”.

El coordinador de la campaña consideró que las investigaciones, señalamientos, presiones a un juez federal y otras acciones que ha emprendido el estado, son para beneficiar a Gustavo Madero en la elección interna del PAN, pero que “va a ser la candidata y le va ganar a Gustavo, le va ganar contundentemente la elección interna del domingo y quedará claro que es inútil lo que ha intentado”.

