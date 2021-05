Hoy sábado es el boteo en apoyo a niños con cáncer

Solecito murió hace dos semanas. No hubo medicamentos para tratar su cáncer, alguien donó el terreno en el cementerio para su inhumación. Ese es el destino de cientos de niños y adolescentes que actualmente luchan contra esta enfermedad pero no pueden contar con los medicamentos necesarios para las quimioterapias, pues cuando uno falta no ataca por completo la enfermedad y regresa más agresivo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El dolor, la incertidumbre y el miedo se apodera de quienes luchan contra esta enfermedad, cómo explicarle a una pequeña de tres y medio años que el dolor que le infringen es para salvarle la vida.

Este sábado vamos a apoyar la causa, para que estos pequeños tengan una oportunidad de vida. Aportemos dinero para la compra de medicamentos.

El boteo se realizará en Chihuahua capital, Hidalgo del Parral, Jiménez y Casas Grandes. En la capital será en el cruce de la avenida División del Norte y Tecnológico, de 10:00 a 16:00 horas.

Todo lo recaudado se depositará en la campaña “No hay quimios… los están matando”, de Narices Rojas, para la adquisición de medicamentos, debido a que el traslado requiere de logística, muchos son de red fría.

“Toda ayuda es buena, nada está de más ni de menos”.

Andrea es una gran guerrera, su lucha contra este mal no ha sido sencilla, la primera recaída casi le cuesta la vida, llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social con 2 gramos de hemoglobina.

El cáncer en etapas tempranas es cien por ciento curable, pero con la carencia de medicamentos se le da oportunidad al cáncer de atacar más a los niños.

Andrea sufrió un cáncer de riñón, ella actualmente está en remisión, es decir, en observación durante los próximos cinco años. Alejandra Ramírez es mamá de Andrea, quien fue diagnosticada a los tres y medio años. El diagnóstico fue a tiempo, una enfermera le dijo: “Vete de urgencia al Morelos”, era el 21 de mayo de 2019, las doce del día... para las cuatro de la tarde ya le habían dicho que se trataba de una masa sin bordes. Era cáncer.

“Deme chanza de llevármela a la casa a bañarla, a ponerle su pijama y a que coma lo que quiera”, fue la solicitud de Alejandra. A las ocho de la noche entraron al nosocomio y no volvieron a salir. El 11 de junio inició quimioterapias y para el 21 se estaba muriendo.

Con la primera quimio la recaída fue casi mortal, se le cayó el cabello y sólo le quedaron unos mechones, su mamá pidió tijeras y se los cortó. Al siguiente día reclamó su cabello: “¿Qué hiciste con mi cabello, mamá?". La respuesta fue: “Tu tía se lo llevó a lavar”. En su inocencia pidió que también se lo pintara de color rosa. Hubo que buscar pelucas para llevar el cabello limpio.

La duración del tratamiento fue seis ciclos de quimioterapia, una por semana. Luego le extirparon el tumor y le recetaron radioterapia, para ello la mandaron a Torreón, Coahuila, pero la máquina se descompuso. Regresaron a Chihuahua y la única opción era el Centro Oncológico de Chihuahua, donde el presupuesto ascendía a 126 mil pesos para continuar el tratamiento, la Fundación Cima le apoya con el 50 por ciento y luego regresó a quimioterapia.

En ese año de tratamiento también batallaron por la sangre para la pequeña.

En la misma sala, frente a Andrea, estaba Marianita, quien también quería una peluca como Andrea.

Ellas tuvieron los medicamentos, pero Solecito no. Murió y tuvieron que solicitar ayuda de la ciudadanía para darle cristiana sepultura.

El año pasado Narices Rojas realizó la misma dinámica de fondeo, la meta del año pasado era menor. Ahora es un millón y la recaudación es muy baja, por ello las mamás se organizaron para que a través del boteo se pueda aportar un granito de arena a la cuenta para adquirir los medicamentos que puedan salvarle la vida a los niños.





IMSS asegura que el abasto de medicamentos oncológicos es suficiente





El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua aseguró que se cuenta con suficiente medicamento para la atención de las niñas y los niños con padecimientos oncológicos, cuyo abasto se está fortaleciendo.

Luego de la denuncia de este medio de comunicación sobre la falta de claves oncológicas que impiden que los pacientes reciban el esquema completo de quimioterapia, el IMSS a través de un comunicado oficial señaló que se cuenta con lo necesario para cubrir la demanda.

Que se entablará comunicación con los padres de los pacientes, a fin de verificar las condiciones de cada uno de ellos para brindar una atención personalizada.

Se informó que las autoridades de la Oficina de Representación están abiertas para escuchar y atender las inquietudes sobre la atención de los menores.

Cabe mencionar que de acuerdo con mamás y papás de niños y adolescentes con cáncer tanto en el IMSS como en el Insabi no se cuenta con el medicamento necesario, al grado que son al menos 100 los pacientes activos que se ven afectados.

Te puede interesar:

Local Personaliza Imss atención a pacientes pediátricos oncológicos

Local Se realizará compra de medicamento oncológico

Local Sufren por falta de medicamentos oncológicos