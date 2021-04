Incrementan contagios por Covid; Consejo de Salud aún sin convocar

A pesar de que el gobernador advirtió de que Chihuahua está bajo alerta a consecuencia del incremento de casos de infección del virus SARS CoV2 y casos de Covid-19, hasta el momento no se ha girado la convocatoria para la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud.

Se informó que la sesión extraordinaria podría realizarse entre el martes y miércoles a fin de determinar las medidas restrictivas o nuevas pautas que coadyuven a cortar las cadenas de contagio, pues la tasa de transmisión va a la alza y ello repercutirá en la hospitalización y defunciones.

El doctor Arturo Valenzuela Zorilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud informó que no se ha convocado, pero ello no quiere decir que no estén trabajando en el análisis a cargo de los diversos grupos con los que se cuenta en el monitoreo de la pandemia.

Reconoció que es un tema difícil porque son muchas personas las que integran el Consejo Estatal de Salud, entre ellos personas que presentan opiniones fundadas con base científica como la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El médico advirtió que el Covid se ha acelerado, por lo que durante el transcurso de la pandemia se han tomado medidas de apertura y cierre conforme al comportamiento en la transmisión del virus.

Recordó que en octubre cuando inició la escalada de casos se tomaron medidas muy drásticas y el pico principal tuvo una duración corta, por lo que ahora se tienen un comportamiento por encima a aquel octubre debido a que la movilidad es mayor y se espera que las medidas se tomen lo antes posible.