Reciben hospitales a familias enteras con Covid-19

La subsecretaria de Salud, Myrna Beltrán, hizo un llamado urgente a la población, pues es necesario revertir el comportamiento de la pandemia del Covid-19, que en el estado lleva cuatro semanas a la alza, y esto ha provocado que familias enteras lleguen a hospitales tras contagiarse con el SARS-CoV2.

Señaló que para esto es necesario bajar la movilidad y frenar las fiestas, pues aunque se lleven a cabo en casas son un foco de contagios, y recordó que incluso las personas que habitan en un mismo hogar deben guardar distancia entre sí y mantener una higiene constante.

Beltrán Arzaga expresó que ya han tenido por parte de directores de hospitales y centros médicos el reporte de que llegan familias enteras contagiadas con SARS-COV-2.





Recordó a la población que un comportamiento irresponsable ha llevado a la entidad a la tercera oleada, y pese a que el personal que atiende la primera línea está agotado, ven en redes sociales publicaciones de fiestas, y familias que salen de vacaciones.

"Son familias completas las que están solicitando la atención médica. Hagamos conciencia”, expresó Beltrán.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los municipios donde se están presentando problemas por el crecimiento de los contagios son: Chihuahua, Juárez, Ojinaga, Manuel Benavides, Parral, Allende, y Nuevo Casas Grandes.

Mirna Beltrán Arzaga informó que al estar Chihuahua en esta tercera ola de contagios será necesario tomar medidas con la finalidad de revertir la cifra y que no se siga aumentando como ha ocurrido en las últimas tres semanas.

En tanto se dan a conocer las nuevas disposiciones, la funcionaria exhortó a tomar conciencia en cada cosa que se hace, pues los actos diarios son los que a final de cuentas definen el comportamiento de la pandemia.

“Hay que seguir con el lavado de manos, con el uso de cubrebocas, pero hay que ser responsables, no hacer reuniones, no salir si no hay necesidad, y estar conscientes de que la vacuna no significa que la pandemia haya terminado o que no nos vayamos a enfermar”, puntualizó.

Avance contundente del virus SARS CoV2

Chihuahua es la entidad que más preocupa a la autoridad sanitaria federal ante la dispersión del virus SARS CoV2 por la alta movilidad, lo que repercute en la incidencia de casos infecciosos que posteriormente se refleja en las defunciones.

Lo anterior lo advirtió el epidemiólogo Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud federal, durante la conferencia El Pulso de la Salud, al señalar que ya se han reunido con las autoridades estatales para recomendarles algunas medidas específicas.

El pasado jueves, las autoridades federales y estatales se reunieron para analizar este avance de la pandemia, pues la meseta que se vivía en algunos municipios hizo que algunos ciudadanos bajaran la guardia y con ello dieron paso a esta nueva alza de casos, por ello el estado de Chihuahua se encuentra bajo alerta.

Chihuahua es la única entidad del país que registra tres semanas con tendencia a la alta en la incidencia de casos infecciosos del virus SARS CoV2 y dos semanas en defunciones por Covid-19.

Comentó que es necesario que el equipo de salud que coordina la doctora Mirna Beltrán y el secretario de Salud sea escuchado porque se trata de recomendaciones técnicas para lograr la intervención.

Chihuahua registra tres semanas consecutivas con casos de contagio en ascenso, lo que repercute en las defunciones y la hospitalización, donde los nosocomios privados ya empiezan a reportar una saturación.

Tabasco y Chihuahua son las dos entidades que reportan la más alta ocupación hospitalaria en el país por casos de Covid-19, ello tras el receso de la Semana Santa.

En el caso de hospitalización en camas generales existe una ocupación del 15 por ciento y en Covid de 18 por ciento, pero en Chihuahua oscila entre 30 y 49 por ciento. Cuando se incrementa la hospitalización en un periodo de dos semanas se refleja en las defunciones.

En Chihuahua la meseta se ha convertido en un ascenso de casos, y en las defunciones se han incrementado en las últimas dos semanas, luego de que durante dos meses se logró mantener un índice bajo.

Cabe señalar que el gobernador Javier Corral Jurado coincidió en que las cifras federales y estatales coinciden y preocupan, porque la tasa de incidencia y contagio van en aumento.

Anunció que es necesario bajar la movilidad y por ende se deberán establecer medidas más restrictivas.

