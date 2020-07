Inicia mañana campaña de donación de sangre en la deportiva

Con el propósito de incrementar el abasto de unidades de sangre para apoyar a las personas que lo requieran, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de la Secretaría de Salud de Chihuahua, el próximo jueves 9 de julio realizará la campaña de donación altruista en la Ciudad Deportiva de Chihuahua capital.

El director del CETS, Gilberto Grijalva Saavedra, dio a conocer que debido a la pandemia por COVID-19, las donaciones altruistas han disminuido a nivel mundial, lo que ha provocado que ante cualquier emergencia, se busque el apoyo de familiares y amigos.

Por tal motivo, explicó, se instalará una unidad móvil en las inmediaciones del estadio de béisbol Manuel L. Almanza, en donde se estará realizando el procedimiento de extracción de sangre de las personas que decidan apoyar en esta noble labor en un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche.

Las y los donantes deberán presentar una identificación oficial con fotografía, tener de 18 a 65 años de edad y pesar más de 50 kilos, no mostrar signos de intoxicación por alcohol o drogas, no tener o haber tenido tatuajes, perforaciones, acupuntura y depilación por electrólisis en los últimos 12 meses; asimismo, dijo, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no haberse vacunado en los últimos 28 días, no encontrarse en periodo de embarazo o lactancia, ni haber tenido cirugías, parto o cesárea en los últimos 6 meses

Destacó que a quienes acudan para efectuar este proceso, se les tomará la temperatura y se les aplicará gel antibacterial, además deberán seguir las instrucciones y recomendaciones del personal encargado, así como portar cubrebocas en todo momento y en caso de no contar con uno se le proporcionará en dicha unidad médica.

Aseguró que todas las áreas serán desinfectadas constantemente con el fin de evitar el riesgo de de cualquier enfermedad infectocontagiosa.

