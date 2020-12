Insta Rafael Espino a atender necesidades de la población en Chihuahua

Chihuahua Chih.- A tres días de que presente su registro formal como aspirante a la candidatura del gobierno de Chihuahua por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rafael Espino de la Peña, empresario y consejero de Pemex, instó a la clase política a poner atención en las necesidades de la población que pretenden gobernar.

Espino de la Peña, quien ha expresado en varias ocasiones sus intenciones por contender a la gubernatura del estado, destacó que el perfil del próximo mandatario local debe ser de un buen administrador, con experiencia y preparación que congenie con la ideología de la Cuarta Transformación “para sacar a Chihuahua del estancamiento en que se encuentra”.

Asimismo, lamentó que “haya aspirantes que utilicen espectaculares y otros instrumentos publicitarios, en busca de ganar posicionamiento en la sociedad, ‘anunciando cosas’ pero en realidad se trata de una simulación”.

El Comité Ejecutivo Nacional recibirá el próximo 5 de diciembre, la documentación de ocho aspirantes al gobierno de Chihuahua, sin embargo, el CEN sólo aprobará cuatro de los registros.

Destaca que uno de los requisitos para presentar su solicitud es presentar una carta en donde se comprometan a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, ante lo cual, Rafael Espino ha señalado que “(En Chihuahua) hemos padecido mucha corrupción de muy malas administraciones y creo que es necesario un cambio”.

Una vez que la Comisión Nacional de Elecciones valore la documentación presentada por los aspirantes, se anunciará a los cuatro candidatos aprobados que serán sometidos a una encuesta y a un estudio de opinión. La designación del representante de Morena por la entidad chihuahuense tiene como fecha límite el 1 de febrero.

