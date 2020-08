Invita CETS a donar sangre en la Plaza Villa

La Plaza Villa, en calle Escorza y Venustiano Carranza, es la sede de la campaña móvil de donación de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, donde se invita a los ciudadanos que caminan por la zona a que donen vida, a través de su sangre.

Así lo explicó Sandra Aguilar, Trabajadora Social del CETS, quien detalló que “Somos un Centro Estatal que abastece de sangre y sus componentes a más de 50 hospitales públicos y privados, debido a la contingencia, las donaciones han disminuido considerablemente, y por eso nos estamos acercando a los lugares públicos, con la finalidad de que sea más fácil de hacer una donación, ya que mucha gente transita por estos lugares”, expresó Sandra Aguilar, Trabajadora Social del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea”.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Sandra explicó que para la donación es necesario realizar una revisión médica, para seguridad del donante y el receptor, que incluye toma de signos vitales, estudios de laboratorio y una entrevista, con la seguridad de que toda la información que se maneje, será estrictamente confidencial.

Después de realizada la revisión médica, si el candidato es apto, se procede a la extracción, que se realiza por personal calificado que extrae una unidad, equivalente a 450 ml. Posteriormente, se otorga un refrigerio, para asegurar su bienestar.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, destacó que uno de cada cinco pacientes hospitalizados requiere sangre y que por medio de la donación, se pueden salvar muchas vidas.

Los requisitos para donar son presentar una identificación con fotografía, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber desayunado sin grasas o ayuno de cuatro horas, no mostrar signos de intoxicación por alcohol o drogas. En los últimos 12 meses no haberse practicado tatuajes, perforaciones, acupuntura, ni depilación láser. No haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no haberse vacunado en los últimos 28 días. No haberse practicado cirugía, parto o cesárea en los últimos seis meses, ni estar embarazada o lactando.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

