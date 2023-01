Queremos justicia, ya que nuestros hijos no pueden revivir: Madres de jóvenes asesinados por GN

Ascensión Saucedo Luna, madre de Mauro Miguel R. S., de 24 años de edad, joven que perdiera la vida a manos de la Guardia Nacional en el municipio de Jiménez, menciona con lágrimas en los ojos, apenas visibles por el espejo de unos lentes obscuros, la impotencia que tiene al no ver resultados de avances en las investigaciones, así como de ver libres y no presos a los elementos de la Guardia Nacional que le arrebataron la vida a su hijo.

“Yo los quisiera ver presos, pero más que eso, justicia es lo único que pido”, expresó Ascensión Saucedo, quien, entre voz cortada, platicó que, “cómo es posible que únicamente los hayan cambiado de cuartel, de Jiménez a Juárez, si aquí en Jiménez pasó esto con estos elementos, imagínese en otro lado”.

Mirando al suelo y girando a un lado el cuello, Ascensión Saucedo comentó que, “cada vez que voy al lugar a donde mataron a mi hijo, me pongo a pensar, sobre lo que le pueda pasar a otra gente que pase por el cuartel de la Guardia Nacional (…) mi cabeza se llena de pensamientos. Ya nadie me lo regresa, pero si espero justicia".

“No puedo dormir, estoy pegada día y noche al teléfono a ver las publicaciones que salen, todo comentario, video o imágenes, las llevó de inmediato a la Fiscalía del Estado de Chihuahua a la espera de que sirvan de algo. Ahora, doy gracias, y dios bendiga al trailero que compartió el video, ahí se ve claramente como en ningún momento mi hijo dispara, es el que iba manejando, al contrario, la GN llega y les dispara, yo cada vez que voy a la FGE les digo que me enseñen el arma con la que supuestamente dicen que disparó mi hijo, pero no me dan respuesta, porque en el video se ve claramente que no hay nada”, menciona Ascensión Sucedo, madre de Mauro Miguel.

Fabiola Barrón, madre de Luis Fernando M.B., de 20 años de edad, joven que también perdió la vida durante el primero de enero del 2023, a manos de elementos de la GN, menciona con voz entrecortada, por el paso de tres militares a un lado de donde se desarrolló la entrevista al frente de la plaza principal de Jiménez Chihuahua: “Los hubieran parado normal (…) porque tirarles a matar, fue exceso de fuerza (…) les hubieran tirado a las llantas. Ahora en el video se ve como abren la puerta y en vez de ayudarlos, primero revisan; mi hijo es el que estaba agonizando, traía ya un balazo en la cabeza, murió en el hospital, dos horas después de su ingreso”.

Ascensión Saucedo Luna, madre de Mauro Miguel R. S., de 24 años de edad. Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Con semblante serio menciona que, “Hasta el momento ninguna autoridad Federal, Estatal o Municipal se ha acercado a brindar apoyo. Ahora por lo que sabemos se quieren llevar el caso a México; si aquí batallamos para movernos por el recurso y no se esclarecen nada aún, ahora imagínese en México, le darán carpetazo”.

Enfatizaron que esperarán a tener respuesta de la Fiscalía General del Estado, el lunes 17 de enero, para así poder definir las acciones de protesta, para exigir justicia por la muerte de sus hijos a manos de la Guardia Nacional.

Sobre los hechos ocurridos el 01 de enero del 2023

Fue durante el primero de enero del 2023, cuando durante el transcurso de la tarde, la tranquilidad de la que goza Jiménez Chihuahua, se vio interrumpida por múltiples disparos de armas de fuego.

En primeros informes oficiales, la Guardia Nacional informó que, “al circular por la Avenida Mariano Jiménez observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario y al marcarle el alto se dio a la fuga disparando en repetidas ocasiones, por lo que de inmediato repelieron la agresión donde resultó una persona fallecida y otra inicialmente lesionada, la cual falleció posteriormente cuando recibía atención médica”.

Así mismo, el comunicado de prensa informó que, “el vehículo asegurado es un Fiat, Línea Palio, Modelo 2020, Color Blanco, con matrícula de circulación del estado de Chihuahua, el cual, al revisarlo en el sistema SILVER, cuenta con reporte de robo del día 12 de abril del 2021 en Ciudad Juárez”.

Fabiola Barrón, madre de Luis Fernando M.B., de 20 años de edad. Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Ascensión Saucedo, comentó que, ante los hechos ocurridos, han surgido diversas versiones, “primero que les marcaron el alto, después que iban en sentido contrario, luego que dispararon, que traían armas, y así muchas versiones que son falsas y no se han comprobado, porque en el video se ve claramente que los que disparan son los de la GN”.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, informó que, los hechos que tuvieron lugar en la carretera Jiménez – Torreón a la altura de la caseta Fitosanitaria, se localizó a una persona identificada como Mauro Miguel R. S., de 24 años, con domicilio en Jiménez; así como posteriormente, en el Hospital Regional de Jiménez se tuvo a la vista el cuerpo de quien fue identificado como Luis Fernando M. B., de 20 años, con domicilio en Jiménez.

De igual forma, la misma FGE del Estado de Chihuahua, dio a conocer en otro comunicado de prensa que, “en seguimiento a la investigación para esclarecer los hechos en que dos personas perdieron la vida tras un supuesto enfrentamiento contra la Guardia Nacional, ocurrido el pasado domingo 01 de enero, en el municipio de Jiménez, la Fiscalía de Distrito Zona Sur informa que:

Hasta este momento, la indagatoria en torno al caso se encuentra en manos de esta representación social, que de manera inmediata inició con los trabajos de investigación de campo y gabinete para determinar de manera fehaciente como ocurrió el evento.

Un equipo interdisciplinario conformado por Ministerios Públicos, Agentes Investigadores y especialistas en material pericial y forense, analiza de manera detallada y minuciosa cada uno de los elementos e indicios que se han obtenido”.

Luis Fernando Maldonado y Mauro Miguel Rocha fueron asesinados por elementos de la Guardia Nacional/Foto: Facebook @FunerariaCárdenas

Tras los videos difundidos, la Guardia Nacional dio a conocer de manera oficial, mediante un comunicado de prensa que, “en relación con los videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa a integrantes de la Guardia Nacional interceptar a los tripulantes de una camioneta, quienes se negaron a detener su marcha, en el municipio de Ciudad Jiménez, Chihuahua, se informa lo siguiente:

Las imágenes corresponden a hechos registrados el pasado 1ero de enero en las inmediaciones del municipio de Jiménez, Chihuahua, instantes después de que personal de la Guardia Nacional manifestara que fue objeto de disparos en su contra.

Desde un inicio, la Guardia Nacional ha mantenido coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua y tanto el personal involucrado en el evento, como su armamento de cargo y vehículos, están disponibles para cuando lo requiera la autoridad ministerial.

A la par de la actuación del Ministerio Público, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional integra su propio expediente, con el fin de coadyuvar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

En todo momento, el personal de esta Institución de Seguridad Pública deberá apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos. La Guardia Nacional dará puntual seguimiento a las investigaciones de este caso y refrenda el compromiso de no tolerar abusos de autoridad ni el uso excesivo de la fuerza”.

Pronunciamientos sobre los hechos ocurridos

Sobre los hechos ocurridos en Jiménez, donde elementos de la Guardia Nacional acribillan a dos jóvenes. La ONU-DH México, realizó un posicionamiento, expresando que, “en relación con el video que circula en redes sociales en los que se observa a elementos de la @GN_MEXICO que interceptaron y dispararon contra personas en un vehículo que se habría negado a detenerse en Ciudad Jiménez, Chihuahua, causando la muerte de dos jóvenes”.

1. De conformidad con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley deben regirse por los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego.

2. La secuencia de disparos que se ve en el video, por su cantidad, duración en el tiempo y dirección contra el vehículo y las personas que lo ocupan constituye un uso excesivo de la fuerza frente al objetivo expresado por la GN de interceptar y detener el vehículo.

3. ONU-DH urge a la GN a revisar, a la luz de las obligaciones de derechos humanos del Estado mexicano, las órdenes operativas que autorizan el uso de la fuerza letal y toma nota del compromiso de la GN de no tolerar abusos de autoridad ni el uso excesivo de la fuerza.

4. ONU-DH alienta a la @FGRMexico a investigar estos hechos en forma pronta, diligente e imparcial, al tiempo que expresa sus condolencias hacia las familias y amistades de los dos jóvenes fallecidos. Finaliza parte del posicionamiento de la ONU, que hasta el momento es el de más trascendencia.

