Juárez está lista para ser gobernada por una mujer: Adriana Fuentes

Chihuahua está lista para cambiar y saldar las necesidades de la población de la mano de una mujer, explicó la empresaria Adriana Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional.

“Administraciones van y vienen y ciudad Juárez cada vez está peor, crímenes al alza, inseguridad a todo lo que da y lo más grave de todo: Una economía que está estancada y no nos deja avanzar; Creo que es tiempo de que las cosas cambien, la ciudad está lista para ser gobernada por una mujer”, dijo.

La empresaria Adriana Fuentes, quien siempre ha militado en las filas del Partido Revolucionario Institucional y desde esa trinchera buscara aportar su granito de arena para que las cosas cambien en la frontera.

“Ciudad Juárez es mi prioridad, aquí nací y aquí he desarrollado mi vida; A Juárez lo tengo tatuado en el corazón y siempre he trabajado porque las cosas sean diferentes; me doy cuenta que las autoridades municipales, van y vienen y nuestra ciudad se va deteriorando cada día más, no hay avances en muchas áreas y lo peor de todo es que nadie hace nada para que esto cambie. Estoy convencida que la gente de Juárez, es noble y trabajadora pero sobre todo inteligente; estoy apostando a esa inteligencia y para que tarde que temprano habrá un llamado a las conciencias para que esto cambie y todos nos pongamos en acción y ayudemos a nuestra ciudad”, agrega Fuentes Téllez.

Actualmente apoya a Centros Hospitalarios de la ciudad con el programa denominando “Héroes de la Salud”, con el cual se ha dotado de equipos e insumos al personal médico que lucha arduamente en contra de la pandemia.

En relación a los tiempos electorales, estará muy al pendiente de que el revolucionario institucional, emita la convocatoria para elegir a quien será la o él abanderado a la presidencia municipal y en base a ella determinar su participación.

Adriana Fuentes, puntualiza que “Ya he participado en actividades políticas a lo largo de mi vida, estoy consciente que hay que respetar los tiempos legales y las reglas para competir. Estoy en espera de la publicación de la convocatoria, que establece los tiempos y las reglas del juego. Estoy listas para competir, estoy preparada para ganar la elección interna del PRI solo esperare los plazos de ley y las autoridades electorales me lo permitan. Es momento de que Juárez sea gobernado por una mujer que marque la diferencia, estamos con la mano muy arriba y lista para aportar lo mejor a nuestra gran ciudad”.

