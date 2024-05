439 personas en prisión preventiva emitieron su voto el pasado martes

El martes se llevó a cabo por primera vez en el Estado de Chihuahua la votación anticipada para personas en prisión preventiva en el Centro Penitenciario varonil (CERESO 3) y en el Centro Penitenciario femenil No. 2, en donde emitieron su voto 439 personas privadas de la libertad en ambos Centros Penitenciarios (varonil y femenil), solamente para la elección a la Presidencia de la República.

El Vocal de Capacitación del Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 03, Sergio Perea, informó que se tenía un padrón de 418 personas en el centro varonil y 87 en el femenil, que eran las posibles que podían emitir su voto.

La jornada de votación en el centro penitenciario varonil se obtuvo una participación de 358 personas, es decir, el 85 por ciento de las personas inscritas en esta lista nominal de personas en prisión preventiva.

Mientras que en el femenil se tenía el padrón electoral de 87 personas y participaron 81 personas, lo equivalente al 93 por ciento del padrón de este centro penitenciario.

Foto: Cortesía / SSPE

“La diferencia que no se cubrió, es decir, que no haya votado el cien por ciento obedece a dos factores o tres principalmente en ambos reclusorios; el primero es que este padrón podría ser dinámico en todo momento dado que las personas pudieron haber alcanzado su libertad en este tramo de tiempo en el que se inscribieron, en el que se aceptaron y en el que se llevó a cabo la jornada de votación, o bien, que fueron sentenciadas y, por lo tanto, ya no eran susceptibles de estar en esta lista nominal de electores en prisión preventiva”, puntualizó.

El funcionario electoral mencionó que en el caso de las mujeres fue lo mismo, las personas mujeres que no participaron, se debió principalmente a esa condición; o bien, la tercera condición, por enfermedad de la persona y estando enferma recluida en el sanatorio o cuidados médicos no pudo acudir a emitir su voto.

Destacó que la participación fue bastante ordenada y mucho se debió a la colaboración de las dos autoridades que colaboraron o que, bajo el convenio se pudo llevar a cabo esta jornada de votación, tanto las autoridades penitenciarias por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) como las propias del INE.

Esta votación se llevó a cabo a través de sobres del listado nominal y sobres que contenía la boleta, es decir, el padrón de 418 se dividió en cinco paquetes para el caso del centro penitenciario varonil, estos cinco paquetes a razón de divididas equitativas hasta donde fue posible, es decir, los primeros cuatro paquetes con un número igualitario y el resto de la quinta caja contenían los sobres personalizados para cada una de estas 418 personas, es decir, fue un sobre sellado que solamente podría abrir la persona electora.

Estas mesas de recepción de votación se instalaron de esta forma, cada miembro o vocales de las Juntas Distritales atendieron a esta división del padrón por orden alfabético y ahí una vez que estuvieron en condiciones de acercarse a cada uno de estos puntos de recepción de votación, la persona se le nombró por su nombre acudió recogió su sobre, acudió en secrecía a abrir su sobre en una mampara que fue instalada, extrajo la boleta que exprofeso estaba destinada a él para emitir su voto, votó en esa secrecía, volvió a regresar la boleta a ese sobre y lo regresó a la mesa que le correspondía.

Sergio Perea aclaró que por parte del INE no se realizó un escrutinio, ni un cómputo porque esto tendrá verificativo el día de la jornada electoral en dos mesas de escrutinio y de cómputo que se instalarán una para votación anticipada que son las personas en condición de enfermedad y la otra para personas que votaron en la modalidad de personas en prisión preventiva.

Externó que hay dos tipos de votación anticipada: uno es votación para personas en prisión preventiva y la otra votación anticipada es para personas que están en estado de salud, delicado o postración. Las dos tienen el mismo periodo para llevarse a cabo entre el 6 y el 20 de mayo.

El caso de prisión preventiva se llevó a cabo el martes 7 de mayo gracias al convenio de colaboración que se realizó con las autoridades penitenciarias de los dos centros varonil y femenil.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta votación anticipada de personas en prisión preventiva, del 25 al 31 de enero se hizo la presentación de esta modalidad de votos en estos dos centros penitenciarios, en su momento se les informó a las personas que se encontraban en esa condición y que no hubiesen sido sentenciadas su posibilidad de ser inscritas en la lista de personas para votación en prisión preventiva.

Foto: Cortesía / SSPE

El Vocal de Capacitación del INE informó que está pendiente la jornada de votación anticipada que son para todas aquellas personas que acogiéndose al artículo 41 la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), pueden solicitar que su credencialización sea en su domicilio por enfermedad, una vez que el INE acude a emitir una credencial para esa persona también tienen derecho a solicitar desde entonces que sean incluidos en una lista nominal de votación anticipada para que el propio Instituto, así como acudió a otorgarle su credencial de elector acuda a darle la posibilidad de que emita su voto en su domicilio en votación anticipada.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Es una modalidad de votación que se lleva el primer proceso que se lleva a cabo de manera prácticamente en todas las entidades porque en el pasado proceso electoral, solamente se llevó el plan piloto en algunas entidades y que ahora con esta modalidad seguramente esta votación o esta forma de emitir el voto será cotidiana en cada elección”, finalizó el funcionario del INE en Ciudad Juárez.

Publicado en: El Heraldo de Juárez