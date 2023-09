A un año de la tragedia en Ahumada, reclaman deudos que no hay quien asuma costos

Aproximadamente a las 17:00 horas del miércoles 7 de septiembre del 2022, el conductor de un tráiler que circulaba justo a la altura del área comercial de alimentos sobre la carretera Panamericana no logró maniobrar la pesada unidad tras quedarse aparentemente sin frenos, por lo que impactó y arrastró varios automóviles particulares con sus ocupantes y finalmente terminó impactando los puestos de comida donde otros más degustaban los tradicionales burritos en el tejabán Benito Juárez.

El saldo final de la tragedia fue de diez personas sin vida y dieciséis lesionados, algunos de ellos con heridas que ponían en riesgo su vida, pero afortunadamente fueron estableciéndose en varios nosocomios de Ciudad Juárez.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Prácticamente a un año del terrible accidente, los vendedores que integran el tejabán Unión de Vendedores Benito Juárez, siguen con el calvario para buscar justicia, que se les entregue una indemnización, “del accidente claramente ya nos dijeron que la empresa no está dada de alta, no tiene seguro, no tiene con qué pagar, no hay respuesta”, mencionó con semblante de nostalgia uno de los vendedores de burritos y fundadores del establecimiento, Omar “La Piña”, quien perdió a un hijo y su hermano en el accidente.

“Ya nos dijeron las autoridades que la persona que ocasionó el daño no tiene con qué solventar los gastos y no hay una aseguradora que se haga responsable de eso”, dijo el vendedor, quien resaltó que tras la nula respuesta por parte del Estado o la Federación, están enfrentando problemas económicos, sobre todo para cubrir los gastos de los hijos de quienes fallecieron.

Te puede interesar: Ahumada no supera el miedo tras la tragedia del 2022

“Por ejemplo en las familias que perdieron hijos, que se perdieron sus padres, quienes dejaron niños pequeños que estudian, por ejemplo, mi cuñada ahorita anda batallando con lo de los útiles y todo ese rollo” agregó el vendedor.

Actualmente todos los afectados –físicamente- y quienes sobreviven -familiares de las víctimas- le piden al gobierno que no quede el caso en el olvido, que en verdad los ayuden, ya que solo se les hizo una cita a la que decidieron no acudir por decepción ante la falta de avances.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Claro, que no se olvide de los caídos y de las personas que quedaron afectadas, no hemos tenido respuesta, nada ni licenciados ni nada, nomás nos citaron para el día 22 pero ya no decidimos arrimarnos porque por las cosas que nos dijeron, pues nos dio la moral pa' bajo de que no había manera de cómo solucionar el problema, aquí perdimos a cinco trabajadores, entre ellos iba mi hijo y mi hermano”, enfatizó.

Juárez Preparan homenajes por el aniversario de la tragedia en Villa Ahumada

El alcalde de Ahumada, Fabián Fourzan Trujillo ha estado apoyando. Omar comentó que “en cuestiones de Presidencia Municipal y Gobierno del Estado ha sido mucha ayuda de ellos, nunca nos han dejado solos, todo el tiempo, al mes de que pasó el accidente, luego luego nos tenían puesta la nave para trabajar

¿Les ha costado recuperarse a un año de la tragedia?, se le cuestionó, “pues no estamos recuperados, entre más pasa el tiempo el año se hace más grande”, aseveró el líder de la Unión de Vendedores Benito Juárez.

El Gobierno Federal, Omar pidió, “en cuestiones de transporte de que san un poco más duros, para cuestiones del antidoping, los tráileros, de hecho, ya los pusieron -reductores de velocidad- pero no fueron, no duraron tiempo porque el mismo calor derritió la capa asfáltica, lo hizo como chicle y entonces no sirvió, necesitaría ser concreto”.

Como homenaje para no olvidar a quienes partieron ese día, se realizarán dos actividades, “de hecho este día a las 9:00 de la mañana va a ser el izamiento de bandera enfrente de la presidencia municipal a las 10:00 de la mañana aquí nos quieren reunidos a todos para hacer un homenaje a los caídos entre ellos han estado investigando los nombres de las personas fallecidas, a nosotros nomás nos avisaron como familiares”, concluyó el vendedor.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo a la información que surgió durante el transcurso de las horas posteriores de la tragedia, se supo que la persona propietaria de la pesada unidad -o al menos así está en documentos que obtuvo la autoridad- responde al nombre de Alma F.P. quien cuenta con domicilio físico ubicado en las calles de la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, el cual al parecer es un domicilio tradicional, pero que también es utilizado con el giro de oficinas.

Como responsable se detuvo a Saúl A.D., mismo que fue presentado ante un juez de Control bajo la causa penal 6679/2022, bajo los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales, también se le señaló por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en posesión simple y se determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva de 24 meses, se le prestó atención médica, ya que presentó lesiones tras el accidente -estas no ponían en riesgo su vida y se sigue su proceso actualmente.

Nota original de El Heraldo de Juárez