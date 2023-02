Acuden juarenses a Dirección de Licencias con documentación falsa

Un promedio de entre 10 y 15 personas acuden por semana a la Dirección de Licencias con documentos o licencias falsas, indicó Gerardo Rivas, titular de la dependencia estatal en esta frontera.

Expuso que es muy común que la ciudadanía presente documentos apócrifos para realizar el trámite de renovación de licencias o por primera vez.

Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía que no se expongan, si en las redes sociales dicen que es una licencia, no le crean, aparte, no nos publicitamos en redes sociales, desde ahí vamos mal, qué dicen; Licencias de inmediato, sin citas, sin estrés, sin examen, la gente cae con eso, les pasan una tarjeta de una institución bancaria depositan hasta 5 mil pesos y creen que ya tienen su licencia, llega la persona a la oficina y se están topando que son estafados", señaló.

Gerardo Rivas comentó que han tenido varias situaciones de este tipo desde el año pasado, primero son las licencias falsas, luego las estafas.

Chihuahua Aumenta costo de la licencia de conducir en Chihuahua: conoce los nuevos precios

"Al día tenemos muchos casos de personas que vienen con licencias o documentos falsos y obviamente es un delito, por lo que se ponen a disposición de la Fiscalía General del Estado", enfatizó.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Externó además que la gente que viene a renovar su licencia presenta su documento que vienen de otros estados del país como Guerrero y muchas de las personas saben que es un documento que no es real, pero se exponen para su renovación.

Mencionó que la Dirección de Licencias cuenta con lámparas y cursos especializados para detectar documentos falsos por parte de la Fiscalía General del Estado y otros medios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Reiteró la invitación para que no se expongan luego que la dependencia está trabajando para ver la manera de apoyarlos y agilizar el trámite.

Hizo hincapié que se pretende extirpar este tumor se que no se dejen engañar de ofrecerles licencias falsas, para eso, realizarán campañas sobre ese tema, saldrán para hacer conciencia, además que se busca agilizar las citas.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez