Afirman juarenses que viajarán, para recibir antes la vacuna contra Covid

Ciudad Juárez.- Aunque la vacuna contra el Covid-19 se aplicó en los poblados de el Valle de Juárez el pasado viernes, aún no existe fecha para la aplicación de las dosis a los adultos mayores juarenses.

Eso ha confundido a la población de esta localidad, que cree que al estar dentro del mismo municipio o cerca de donde ellos habitan pueden acudir a vacunarse hasta aquellos poblados.

En sondeos realizados por este medio, se constató cómo algunos juarenses manifestaron que de no llegar rápido la vacuna a esta frontera, optarían por ir a Guadalupe o Praxedis para intentar vacunar a sus adultos mayores si en próximos días sigue allá la inmunización.

“Si se sigue vacunando allá si tenemos pensado ir, porque aquí (Juárez) ni sus luces de la vacuna”, comentó una mujer, quien busca que sus padres se vacunen contra el SARS-CoV2 y que prefirió omitir su nombre por seguridad.

Otros continúan cuestionando cuándo será la fecha en la que se inicie la inmunización aquí, al ser el municipio más afectado con casos y defunciones por Covid-19 a un año de que inició la pandemia.

Ramón Murrieta, director de la Jurisdicción Sanitaria II, pidió el viernes pasado a los habitantes de Ciudad Juárez y de otros municipios cercanos, a no acercarse hasta el Valle de Juárez, ya que las inmunizaciones sólo son para los habitantes de esas zonas.

Quiero recordarles a todos nuestros amigos de Ciudad Juárez y de zonas aledañas que no se acerquen a vacunar, llegará su momento, estaremos en todos los municipios y en todas las áreas cubriendo para que no tengan que movilizarse a aquí. Aquí (Valle) las vacunas traen nombre, así que no se preocupen, no traten de acercarse no va haber vacunas para otras regiones, es nada más para la gente de Guadalupe, Práxedis y El Porvenir Comentó Murrieta

Para evitar que la población se aglomerara, el titular de la jurisdicción en esta frontera comentó que el viernes se estaban inmunizando cerca de 40 personas por hora, en 3 puntos instalados en el gimnasio municipal de Guadalupe.

Sin embargo, no se especificó la cifra total de vacunas aplicadas en esas zonas de la ciudad y ni tampoco se que marca son.

Gumaro Barrios, subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud, informó el viernes que Ciudad Juárez forma parte de los Municipios del estado que aún no recibe dosis contra el Covid-19.

De acuerdo con el epidemiologo, de los 67 municipios que conforman el Estado, 62 ya comenzaron con la vacunación contra el Covid-19.

De los 5 restantes está Ciudad Juárez y el municipio de Chihuahua, según se informó.