El viernes realizan audiencia contra detenidos por caso INM; pedirán la destitución de Garduño

Durante la audiencia del próximo viernes donde se pidió la acumulación de todas las causas penales, de los cinco vinculados a proceso por la causa 216-2023, el abogado Jorge Vázquez Campbell solicitó que se revisen las medidas cautelares y que se retire del cargo como comisionado del Instituto Nacional de Migración a Francisco Garduño, quien también fue vinculado.

En dicha causa, fueron imputados los funcionarios del INM, Gloria Liliana “N”, Daniel “N”, Rodolfo “N”, además del guardia de seguridad Alan “N” y el migrante Jayson “N”.

Los delitos por lo que fueron vinculados son: homicidio y lesiones en la tragedia del pasado 27 de marzo en la Estancia Provisional Migratoria, donde murieron 40 personas migrantes y 28 resultaron heridas; los funcionarios y el guardia por la comisión de omisión, mientras que el migrante por acción.

“Se pidió la acumulación de todas las causas penales en una sola, pero yo metí un incidente solicitando que se revisen las medidas, para que no ande Garduño libre, que se quede en la ciudad y que lo corran, que lo suspendan del trabajo”, destacó el abogado Vázquez Campbell.

“La presente ante el juzgado de control, lo que pasa es que cuando lo soltaron (al comisionado) fue un acto ilegal de parte del juez de control, tenía la obligación de haberlo suspendido como comisionado y no lo hizo”, agregó.

El abogado denunció que en el Hotel Colonial “tienen secuestrados a varios testigos, que no les han tomado sus declaraciones”.

Dio a conocer que los testigos ya llevan más de quince días detenidos en dicho hotel, los refugiados.

“Son de las víctimas, pero las tienen ahí, hay camionetas de migración”, mencionó el abogado, quien representa al migrante Jayson “N”.

Con respecto a la audiencia de este viernes, explicó que buscan juntar todas las carpetas en una sola y las pruebas que le benefician a “A”, le pueden beneficiar a “C” o a “D”.

“Cada abogado va a meter sus pruebas, pero las pruebas que meten nos pueden servir a unos y a los otros, pero lo importante de esto es que terminando esa acumulación estamos pidiendo las medidas cautelares que se revisen y si logramos que suspendan a Garduño, es un beneficio para todo el país”, enfatizó.

“Lo que pasa es que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) que es amigo y lo está consintiendo y está creando un caos”, agregó. “Si lo corren o lo suspenden va a cambiar toda la forma de trabajar de migración, porque él está entorpeciendo todo”, dijo.

“Si lo saco de la jugada puede entrar un jefe nuevo, con ideas nuevas y ya vamos a resolver el problema, que no han querido regularizar a los indocumentados, no les han creado un permiso de trabajo a los refugiados y no han metido dinero a los albergues para que sigan recibiendo gente de la calle, por eso es tan importante quitar a Garduño”, concluyó.

