Aumenta la participación de mujeres y jóvenes en grupos delictivos

El fiscal de la zona Norte, Carlos Manuel Salas, señaló en días pasados que es sumamente preocupante que cada vez son más los jóvenes y mujeres que se suman a grupos delictivos.

Luego de una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la FGE, Salas tuvo oportunidad de emitir su punto de vista en torno a esta preocupante situación.

"Cada vez estamos deteniendo a personas más jóvenes relacionadas con actividades delictivas, jóvenes de 18 a 24 años, cuando debieran de estar preocupados por sus estudios ya andan en la calle matando", indicó Salas.

Detalló que también en el caso de las mujeres se ha notado un incremento en el número de féminas que participan en actividades delictivas.

"También vemos con preocupación que más mujeres participan con los grupos delictivos, casi siempre en grado de coautoría, pero es alarmante verlas que en ocasiones participan activamente en la comisión de delitos de alto impacto", señaló el funcionario.

El Fiscal citó como caso específico el del asesinato de un joven estudiante del CBTIS 128, mismo que fue privado de la vida el pasado 2 de mayo.

"Estamos hablando de que en la planeación y homicidios de este crimen participaron 5 o 6 personas, ninguno pasaba de los 24 años y ya había jóvenes que habían matado en dos o más ocasiones, muy grave está situación", indicó Salas.

El fiscal concluyó que dichos jóvenes no podían echar la culpa a la situación económica para sumarse a las filas del crimen organizado ya que en estos momentos hay empleo en toda la ciudad y solamente " no trabaja decentemente el que no quiere", finalizó.

