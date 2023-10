Aún sin identificar químico que inhaló familia intoxicada en Juárez

La Fiscalía General del Estado ha sido omisa en el tema de las tres mujeres que fallecieron intoxicadas en el mes de junio en el fraccionamiento Paseos del Alba, en Ciudad Juárez.

Dichas mujeres fallecieron a causa de la inhalación de un agente químico indeterminado, mismo que fue enviado a un laboratorio para su análisis y determinar exactamente el tipo de sustancia que inhalaron las tres mujeres.

Los hechos acontecieron a mediados del mes de junio, cuando un familiar llegó al domicilio ubicado en el cruce de las calles Paseo de las Palomas y Avestruces, sitio en el que localizó a las tres mujeres tiradas en el piso, según se pudo apreciar por una de las ventanas de la finca.

Las mujeres fallecidas eran una mayor de edad, a quien identificaron como Mayra , y dos menores de edad, quienes fueron individualizadas con las iniciales Ll.O.CH., de 13 años de edad y M.F.R.Q., de 6 años de edad, mismas que quedaron sin vida al interior del inmueble.

Una menor de 16 años, quien fue identificada como E.V.O.CH., quedó lesionada y en su momento, fue trasladada a una clínica local para recibir atención médica.

Semanas atrás, la titular de la FEM en el estado, Wendy Chávez, señaló que:

"El exceso de trabajo ha impedido acceder al resultado, estamos a la espera y a la mínima oportunidad daremos a conocer el resultado exacto de la sustancia que las mujeres inhalaron y les causó la muerte".

Trascendió además que el resultado de la química sanguínea, mismo que se realizó en un laboratorio privado, ya está elaborado, sin embargo, personal de la fiscalía no ha ido a recoger dicho resultado.

La misma funcionaria específica que: "En este tipo de situaciones debemos de darle prioridad a los asuntos que son dolosos y en este lamentable caso ya se determinó que todo se trató de algo no doloso; sin embargo, por tratarse de un hecho que se convirtió en algo demasiado mediático no hemos cerrado la carpeta hasta que no se anexe el resultado de dicha química sanguínea", concluyó la titular de la Fiscalía de la Mujer en el estado.

