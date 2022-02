Autogobierno de los LeBarón en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral

Está en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que sea aceptada a la comunidad LeBarón su petición de convertirse en una comunidad equiparable, con autogobierno y autodeterminación, informó Gerardo Macias, Consejero del Instituto Estatal Electoral.

Macías asistió el pasado jueves a la Asamblea General de la Comunidad LeBarón, donde fue ratificado su gobierno comunitario, conformado por 36 integrantes de la comunidad.

Dio a conocer que son siete magistrados, 2 mujeres y 5 hombres, los que conforman la Sala Superior y que depende de ellos el tiempo que pudiera durar este proceso.

“Las comunidades equiparables tienen los mismos derechos que las comunidades indígenas, veo que es un trámite de manera legítima que está haciendo la comunidad ante las autoridades correspondientes, le tocará a la Sala Superior decidir si esta comunidad podrá ser reconocida como comunidad equiparable, que será un parteaguas a nivel nacional”, informó Gerardo Macias.

“Desearles que sea lo que la constitución y las leyes les puedan reconocer a ellos como comunidad, ser o no comunidad equiparable”,agregó.

La Comunidad LeBarón busca una autonomía que de impulso a la educación, economía y desarrollo de la región.

“Autogobierno, autodeterminación, en el respeto a sus usos y costumbres, en el principio a la no descriminación, en el derecho a que se les consulten algunas actividades que les afecten, ya sea por decisiones administrativas o legislativas, en general los derechos que tiene un pueblo, una comunidad indigena tendrán esos mismos derechos esta comunidad y por eso es una comunidad equiparable a los pueblos indígenas”, explicó.

De qué tanto pudiera tardar este proceso, Gerardo Macias mencionó “me comentó el abogado de aquí de la comunidad que había declinado competencia en la Sala Guadalajara para poder pasarlo a la Sala Superior, derivado a la trascendencia nacional que tiene el tema”.

Esta situación por la naturaleza si es que se meten mucho con el tema, si va haber un peritaje antropológico tal vez implique algo de tiempo, dependerá mucho de la Sala Superior, puede durar más de un año, depende mucho del desahogo de pruebas que se dé Añadió

Dio a conocer que corresponderá a la Sala Superior admitirlo, turnarlo al magistrado correspondiente que va a tocar proyectar una sentencia y después organizar el proyecto y someterlo a votación de los magistrados y magistradas.

“Las posibilidades de desechamiento siempre existen, tendrá que revisarlo la autoridad jurisdiccional, en este caso, si es procedente o no y cumple con los requisitos para poder admitir este juicio ciudadano, en ese sentido la sala superior decidirá”, dijo. “Yo no me podría aventurar”, finalizó.