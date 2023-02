Carece Juárez de calles aptas para personas con discapacidad de origen visual

Después de todos los trabajos e intentos que se han realizado por tener una zona centro apta para todos los juarenses y visitantes, no se ha logrado. El área peatonal es peligrosa para las personas con discapacidad de origen visual, ya que la línea podotáctil está dañada y no resulta efectiva para los usuarios.

Actualmente, gran parte de las baldosas están dañadas, algunas se aprecian estrelladas, otras más están quebradas y les faltan piezas, lo que se logró comprobar después de un recorrido realizado por El Heraldo de Juárez, en la zona peatonal.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

A estas condiciones, se agrega que los ciudadanos no muestran empatía y respeto, obstruyendo las diversas guías con sus vehículos o incluso con los puestos de venta y a la vista de los policías municipales que están resguardando el centro histórico.

Uno de los afectados es el señor Samuel Rocha Alvarado, quien diariamente transita por el centro y debe pegarse a una pared cercana a las losas por lo dañado que estas presentan.

"Nada de esto funciona, mire como dejaron dañado el piso, según esta parte de la ciudad es apta para todo tipo de discapacitados y no es cierto, espero no por mí, por los demás, acondicionen mejor esta área”.

“Mire, tengo que buscar una pared para irme guiando hacia mi destino, me resulta también peligroso, porque no está en buenas condiciones las calles, dejaron muy dañado todo los vendedores y decían antes es que Cabada nos dio permiso y ahora dicen es que Cuellar quien nos lo permitió, en fin y hasta ahorita no se nos acondiciona nuestro camino”, dijo la persona en situación de discapacidad de origen visual.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

La línea podotáctil presenta más daños por el tiempo que permanecieron los comerciantes informales a lo largo de la 16 de septiembre y calles como Noche Triste, Venustiano Carranza, Ugarte entre otras. Las calles antes mencionadas se tornan de doble riesgo, ya que faltan algunas tapas en los registros o faltan lozas, lo que puede generar accidentes.

Finamente, la regidora Karla Escalante y miembros de organizaciones civiles llevan a cabo mesas de trabajo para resolver estas problemáticas; la funcionaria señaló que se han realizado recorridos para verificar las condiciones que guarda la línea podotáctil y sobre los desperfectos que también estarían causando accidentes a las personas con discapacidad de origen visual.

