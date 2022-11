Celebran venezolanos supuesto desbloqueo legal que les abriría la puerta a EU

La tarde de este martes, la comunidad de venezolanos apostados en la orilla del Río Bravo celebraron que posiblemente se dé su retorno a los Estados Unidos en un lapso de aproximadamente 72 horas, después de que el juez de distrito Emmet Sullivan pidió levantar las restricciones de asilo basado en el titulo 42.

Al escuchar la noticia los venezolanos salieron de las casas de campaña que ocuparon y con júbilo ondearon las banderas de su país, para luego permanecer sobre el bordo, en espera de algún movimiento por parte de la Border Patrol y de la CBP.

Esperan que pueda entrar en vigor una nueva ley para poder cruzar y no regresar a México, se aprecio que el frío no les importa ya que los ánimos para alcanzar su sueño está muy cerca y de lograrse, no tendrán que permanecer en las casas de campaña que han ocupado por semanas.

El migrante llamado Bryan Guzmán, dentro de su felicidad dijo que “el alcalde es una persona indolente me entere de la vaina qué no quiere ayudarnos y quiere quitarnos del río si esta persona supiera lo que vivimos en la selva de Darién ya ayudaría”, Resaltó .

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Entre la multitud se encontraron algunos ciudadanos que han estado apoyándolos con ropa y otros insumos, pero en esta ocasión acudieron a llevarles café, atole y algunos alimentos que fueron elaborados especialmente para los migrantes, manifestaron.

El fallo entra en conflicto con otro establecido en el mes de mayo por un juez federal en Luisiana que establece que se mantendrán las restricciones de asilo y de mantener la decisión vendría a cambiaría la vigilancia en la frontera.

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Los migrantes fueron expulsados de los Estados Unidos con el argumento de prevenir la propagación de Covid-19, negándoles los derechos a buscar asilo desde que la regulación entró en vigencia en marzo de 2020.

Durante el mes de octubre México acepto a los venezolanos que fueron expulsados de los Estados Unidos bajo el Título 42, descubriendo una fuerte caída en el número de solicitantes de asilo en la frontera, muchos de estos están actualmente a la orilla del río Bravo .

