Fatal accidente dejó una marca imborrable en Villa Ahumada

Silencio, llanto y tristeza, dos moños negros además de una fuerte aroma a diesel y una estructura con daños considerables, es como luce el lugar donde en un trágico accidente acabó con la vida de diez personas, en Villa Ahumada.

Diez familias sufren la pérdida de un ser querido por este accidente suscitado la tarde del miércoles, donde un tractocamión que era conducido a una velocidad superior a la permitida impactó a siete vehículos y dejó un saldo de diez personas muertas, en un local de venta de burritos y quesadillas.

Este camión transportaba varillas y otros metales, de acuerdo a testigos, circulaba de norte a sur; fue el tercer muro del local quien detuvo la marcha del tráiler, el cual quedó a punto de colapsar, con las varillas descubiertas.

El aroma a diesel que derramó el tráiler dejó impregnado todo el lugar, así como la tristeza de quienes perdieron un amigo, compañero y familiar.

Los carritos que son utilizados para la venta de quesadillas y burritos quedaron completamente deshechos, así como parte de la estructura del lugar.

Fotografías de algunas de las personas que murieron en el lugar fueron colocadas en un muro, donde les llevaron veladoras y flores, así como una cachucha, especialmente a quien era conocido como Tortugo (Abel Vega Fierro).

FOTO: Jorge Meza | El Heraldo de Juárez

Sus compañeros y amigos comerciantes se tomaron una fotografía alrededor del muro donde recordaron a sus compañeros y les ofrecieron un aplauso, por su entrega y dedicación.

"Hoy se encendió una estrella más en el cielo, extrañaré tu persona pero tu esencia seguirá viva en mí, no es un adiós es un hasta luego" fue uno de los mensajes plasmados en la fotografía de Edgar Orozco, una de las víctimas.

Juárez Así es Villa Ahumada, lugar donde ocurrió el fatal accidente en puesto de burritos que dejó 10 muertos

Por la mañana el área ya había sido limpiada y se encontraba resguardada por dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Dago (Edgar) como era conocido por su compañeros dejó cuatro hijos, dos grandes y dos pequeños, de 6 y 4 años, aproximadamente, era comerciante.

“Ahí falleció mi sobrino, dejó cuatro hijos y ahora si pasan los trailer más lentos, cuando antes no se respetaba”, destacó la tía de Edgar.

Más que por nombres eran conocidos por apodos, Piñita y Kalim, eran limpia vidrios, Dago y Tortugo eran comerciantes.

“Compañeros, amigos, a ninguno de los que están aquí se lo deseo, desde chavos o niños los conocía, es una pérdida que no se le desea a nadie”, expresó Manuel Escobedo, quien sobrevivió a este accidente.

FOTO: Jorge Meza | El Heraldo de Juárez

“Por apodo, Kalim, limpiaba vidrios, Tortugo vendía quesadillas y burritos, a eso veníamos a ganar un peso para llevar a la casa, es una tristeza bárbara estar platicando”, dijo Manuel, quien traía una venda en la cabeza por un golpe que recibió.

“Yo tengo seguro social por parte de mi chavala, me llevaron al seguro social y no había doctor, quien tiene es por parte de un familiar, pero aquí no”, mencionó.

Manuel Escobedo recordó el día del trágico accidente. “si viera el carrito en el que trabajaba como quedo, parece que me apachurro un tren”. “Vi cuando iba entrando el trailer, corrí, me pare porque vi como iba empujando los carros para dentro, sentí que algo me pegó y fue cuando eche la maroma, fue cuando me golpee, el carro no me pegó porque corrí”, dijo.

Dijo haber visto al tráiler a una velocidad rápida acercándose a unos 30 metros y fueron segundos en lo que sucedió la tragedia.

“Si (venía recio) todos los carros estaban estacionados y los estaba metiendo (al local), a de cuenta que los empujaba

Comentó que un accidente de esa magnitud no le había tocado vivir, solo una vez que uno de sus compañeros fue atropellado por un camión de carga, hace años.

“Ahora se quedan familias desamparadas, hijos se van, uno de ellos era el más jovencitos de todo, la piñita, triste pero qué le vamos a hacer”, indicó.