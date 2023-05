Cierra Estados Unidos puertas 40 y 42; reinicia el Título 8

El Título 42 llegó a su fin, se había pronosticado que se viviría una oleada de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, pero en su último día esto no sucedió, pues fueron muy pocos los que llegaron en las horas finales para intentar entregarse ayer a la Patrulla Fronteriza y no ser procesados a partir de hoy bajo la ley migratoria del Título 8.

El reloj marcaba las 8:00 horas del jueves 11 de mayo y la puerta del muro fronterizo número 40, tenía aproximadamente 200 migrantes a la espera de tener un encuentro con los agentes norteamericanos y aunque la estrategia estadounidense fue procesarlos de manera rápida, a esto se le adelantó la Guardia Nacional de Texas.

Los militares llegaron y comenzaron a reforzar cualquier grieta por donde los extranjeros pudieran ingresar a la puerta del muro, el resguardo se hizo de manera lateral al río Bravo, para que ninguna persona entrara y poder atender a los que ya esperaban desde días ahí en ese punto.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

En el área de entrada de la puerta 40 se podía apreciar vallas para controlar la entrada de los migrantes que iban pasando en grupos de 50 personas, por lo que para las 10:00 horas, ya no quedaba ningún migrante en ese espacio, el último grupo que entró fueron 18 hombres no acompañados, cabe destacar que en las últimas horas no se apreciaron menores de edad ni núcleos familiares.

La puerta 40 quedó bajo el resguardo de la Guardia Nacional de Texas, los cuales por ningún motivo después de esa hora, permitieron el acceso a ninguna persona.

Al lugar acudió personal de limpieza de Estados Unidos y comenzó a recoger todas las pertenencias que dejaron como cobijas, ropa, carpas y mochilas, se llenaron cuatro contenedores donde depositaban la basura.

Para los migrantes que llegaron a Ciudad Juárez el jueves, quedaba la esperanza de caminar un par de kilómetros más, para llegar a la puerta del muro fronterizo número 42, donde a las 10:00 horas, todavía se podía apreciar poco más de 500 migrantes aglomerados haciendo fila para ser recibidos por la Patrulla Fronteriza.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Los que ya estaban del lado norteamericano vivieron momentos de desesperación por permanecer bajo el sol en la interminable fila, ya no contaban con dinero para comprar agua y comida, esto se reflejó al pasar una pipa estadounidense tirando agua para controlar el polvo, fueron varios los que corrieron a mojarse y tratar de tomar el vital líquido, sin importar que fuera agua tratada no apta para consumo humano.

En está área permanecían familias con niños y niñas bajo las altas temperaturas, a la espera de que la Patrulla Fronteriza les diera acceso para su procesamiento antes de que venciera la medida sanitaria denominada Título 42.

Eran las 3:30 de la tarde y la gente permanecía bajo el calor y polvareda de tierra, fue hasta poco tiempo después que los camiones empezaron a introducirlos.

La Guardia Nacional de Texas, pasado el mediodía, también cercó el punto 42, para que los migrantes que iban llegando, ya no pudieran ingresar.

Las autoridades de Estados Unidos también ordenaron por la tarde a los migrantes que se acomodaran en una línea los que viajan en familia y en otra, los hombres y mujeres que estaban solos.

Aunque desde el lunes el movimiento de elementos estadounidenses de seguridad se incrementó en el muro fronterizo, eso no pareció importar a los migrantes / Foto: Cortesía | Edgar García | El Heraldo de Juárez

Los migrantes que querían entrar al muro fronterizo por la puerta número 42, tenían que caminar hasta la altura del puente internacional Zaragoza o Altozano para no encontrarse con el resguardo militar de Texas.

Los migrantes se acercaron a solicitar permiso a los militares para poder ingresar, pero éstos les negaron el paso en todo momento.

Algunos migrantes que ya estaban del lado estadounidense, comentaron que las autoridades de la vecina ciudad les comentaron que para antes de que culmine el Título 42, todos ya deberán estar en centros de procesamiento.

También hubo algunos que se quedaron en casas de campaña afuera de la presidencia municipal, pero ellos insisten en que usarán la aplicación de CBP One para ingresar de manera legal.

En Washington, el Título 42 fue eliminado a las 11:59 de la noche del jueves 11 de mayo, es decir, para las 00:00 horas del viernes 12 de mayo, todo aquel que entre a Estados Unidos será procesados bajo el Título 8, el cual puede hacer deportaciones a su lugar de origen y dejar cargos criminales a los migrantes que entren de manera irregular, además de sancionar con la negación de entrada a su país entre cinco a 10 años y de reincidir podría haber encarcelamiento.

Ayer durante la mañana, en la rueda de prensa que ofrece el Presidente de México, informó que durante el jueves habría un despliegue de Guardia Nacional del país, pero brilló por su ausencia en la frontera de Ciudad Juárez.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez