Colecta Ahumada alimentos y agua para migrantes

El Ayuntamiento de Ahumada solicitó el apoyo de la población para reunir alimentos no perecederos y agua, con el objetivo de atender posibles contingencias, como la que tuvieron el pasado fin de semana con la llegada de dos mil personas en situación de movilidad que iban en el tren.

Un numeroso grupo de migrantes fue atendido con alimento y bebida por parte de las autoridades municipales y la comunidad de Ahumada.

“El viernes a las 5:30 de la mañana llegó en el tren un grupo de migrantes, se pararon como a diez kilómetros de las cabecera, les brindamos auxilio, le agradecemos a la población que les ayudó, a las 12:00 de la noche fue cuando salió el tren nuevamente”, informó el presidente municipal Fabián Fourzan Trujillo.

“Si siguieron su camino, muchos no traían comida ni que tomar, ahí mismo en el tren fue gente de aquí, voluntarios y de parte del municipio estuvimos entregando agua, comida, todo eso les estuvimos dando”, agregó.

Dio a conocer que solicitan el apoyo para recabar alimentos y bebidas para en caso de volverse a presentar una situación similar.

FOTO: Cortesía | Ayuntamiento Ahumada

“Se nos sobrepasa la capacidad, atender a 2 mil personas, se nos sobrepasó, en su momento pedí apoyo a Gobierno del Estado y al Gobierno Federal, lo que hicieron fue adelantar un poquito con Ferromex la situación para que el tren pudieran seguir su curso, porque se nos sobrepasa la capacidad de poder apoyar a tanta gente”, indicó el alcalde.

Informó que en el municipio de Ahumada se quedó un pequeño grupo de migrantes, quienes recibieron apoyo también de algunas iglesias.

“Hay pocas que se quedaron, como estuvieron albergando alguna personas en algunas iglesias, a lo mejor unas 20, 30 personas, al día de hoy (ayer) no sabemos si siguieron su curso, me imagino que el interés de ellos no es quedarse, es seguir rumbo a Ciudad Juárez”, señaló.

Mencionó que las personas interesadas en realizar algún donativo de alimento y bebidas pueden realizarlo en las instalaciones del DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

“Si fue una contingencia al último que se nos hizo una crisis humanitaria, era demasiada la gente y no nos dábamos abasto, de hecho tratábamos de llevar agua embotellada y se terminó, toda la que había en la ciudad”, enfatizó.

