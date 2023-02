Confirma SSPM que casas donde ocurrió masacre en Juárez eran usadas para la venta de drogas

En entrevista, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo que el lugar donde ocurrió la masacre de seis personas en UrbiVilla del Prado, es donde tiene identificado que se realiza la venta de droga.

Reconoció que por lo menos tres de las personas cuentan con antecedentes penales y ya habían sido detenidos por narcomenudeo, entre otros delitos.

“Primero es lamentable el fallecimiento de estas personas, pero también este lugar nosotros ya lo tenemos identificado como distribución del llamado cristal”, declaró el jefe policíaco.

Los tres sujetos en mención han sido identificados extraoficialmente como Juan Pablo G. Ch., Tereso C. V., y Porfirio C. C., sin embargo hasta el momento la Fiscalía de Distrito no ha dado a conocer sus nombres y de los otros tres ejecutados de manera oficial.

César Omar recalcó que estás tres personas ya habían sido detenidas en las calles por agentes de su corporación por el delito de narcomenudeo.

Mencionó que los ajustes de cuentas en la ciudad continúan siendo causados por la venta de droga, ya que en el caso de UrbiVilla del Prado las víctimas pertenecían a un grupo criminal y los detenidos al grupo contrario.

Agregó que han aumentado los aseguramientos de cristal y fentanilo, ya que está última droga anteriormente era llevada a los Estados Unidos pero hoy en día es consumida en nuestra ciudad.

Comúnmente, el fentanilo llega a Ciudad Juárez procedente de Sonora y Durango, procesada en pastillas.

Además el Secretario mencionó que también es necesario aplicar programas para ayudar a las personas adictas a alguna sustancia prohibida.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez