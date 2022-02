Crítica AMLO aumento a precio de regularización de chuecos

El presidente de la República criticó que el costo de 2 mil 500 pesos que costaría regularizar un auto “chueco”, se eleve demasiado y de esa manera no se cumpla el decreto federal.

Durante la conferencia mañanera de este día, Andrés Manuel López Obrador señaló que su trabajo es estar “empujado el elefante”, para que las cosas mejoren.

Un periodista le mencionó que en algunos casos, en la frontera los agentes aduanales llegan a cobrar honorarios de hasta 6 y 10 mil pesos, lo cual hace que en total los poseedores de ese tipo de autos irregulares, desembolsen hasta 16 mil pesos.

Le mencionó que debería ser un tema que analice en su próxima gira por la frontera, donde además subyace el hecho de que con la regularización de los vehículos chuecos, tampoco les permitirá a sus dueños, cruzar a Estados Unidos, porque en su mayoría no cuentan con la declaración de exportación, o denominada “Shippers Export Declaration”.

El presidente dio una respuesta muy general al tema, ya que afirmó que tenía otras reuniones que atender.

“Si, lo tenemos que ver, es que hay muchas resistencias, se acuerdan de lo del símil del elefante, pues eso es: hay que estar empujando el elefante, porque si no, no camina, y es e todos los días, puede haber un decreto, se puede decir en este caso 2 mil 500 pesos y le agregan o no se cumple, o tarda, entonces mi trabajo es estar empujando el elefante, pero todos tenemos que empujar el elefante, todos ayudar a seguir denunciando”, señaló.