Cruce Guadalupe-Tornillo debe tener un análisis de seguridad: Index

El presidente de Index, Sergio Colín, manifestó que desde hace mucho tiempo han estado listos para usar el cruce Guadalupe-Tornillo, pero se tiene que analizar el tema de la seguridad.

Destacó que para que Ciudad Juárez pueda utilizarlo por los temas de logística, distancia y vialidades es que realizarán una ampliación del Boulevard Cuatro Siglos hasta allá.

“Hemos estado listos desde hace mucho tiempo, sin embargo las condiciones físicas si tenemos que seguirlas observando, del punto número uno que hemos platicado siempre es seguridad, tanto para el operador, como para mover las mercancías y todo ello, es muy esencial”, destacó Sergio Colín.

“Operacionalmente hemos tenido trabajando meses en coordinación con las dos aduanas, yo no he estado en esos escenarios, lo que he estado haciendo es apoyar a Index Chihuahua, porque ellos son el canal natural de utilización de ese puerto, a menos de que tuviéramos una ampliación del Cuatro Siglos hasta allá, entonces si Juárez podría naturalmente utilizarlo, estoy hablando de distancia, de vialidades, de logística”, agregó.

Dijo que en los últimos seis meses ha estado trabajando con el presidente de Index Chihuahua, Román Rivas y con el director de Comercio Exterior.

“Hace un rato le dije ya la aduana quiere tres embarques el día de hoy (ayer), sabemos que lo oficial es hasta el día 14 (de agosto), sin embargo el día de hoy (ayer) y toda la semana vamos a estar haciendo pruebas”.

Con respecto al beneficio que tendrán por la apertura de este cruce, el directivo dijo: “en caso de que sea muy exitoso, va a reducir un poquito la carga de los embarques que vienen de Delicias, Camargo, Chihuahua y que cruzan por Zaragoza o San Jerónimo, porque ese sería el canal natural, va a depender mucho donde estén sus centros de distribución o puntos de entrega al cruzar”.

“Por lo que observamos mucha de la industria en Chihuahua tiene sus puntos de entrega de este lado de Ysleta, del lado de Zaragoza, a lo mejor en lugar de irse hasta San Jerónimo o congestionarse en Zaragoza podría ser ese muy buen canal de desfogue”.

“Cincuenta al mes, como siempre todas las implementaciones tienen que ser graduales, van a empezar de poquitos y van a empezar a subir conforme al grado de éxito, creo que aquí, independientemente de la interacción de la aduana mexicana y americana, que ellos ya tienen sus estándares y que han estado invirtiendo mucho a que esto se dé, va a depender mucho de la seguridad”, concluyó.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez