Dan prisión preventiva a presuntos responsables de los ataques del pasado jueves

Manuel Alfredo L. G., Jorge Adrián V. L., Ezequiel A.C., Víctor Hugo L.T., y José Antonio L. E, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por no más de 24 meses, para ser investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daños.

Dichas personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos violentos registrados el pasado jueves.

Al inicio de la audiencia se hace constar que Francisco Alejandro y/o William Serafín L.P. se encuentra hospitalizado por cuestiones de salud, por lo que no fue posible su presencia en la misma.

En audiencia inicial se dio lectura del oficio respecto al cambio de radicación del distrito judicial Bravos al Distrito judicial Morelos; Así mismo se concedió el uso de la voz a los imputados quienes manifestaron se víctimas de tortura por parte de los agentes aprehensores, por lo que a petición de la defensa, fue activado el protocolo de Estambul.

Policiaca

Una vez analizadas las declaraciones de los intervinientes la Jueza declaró legal la detención y retención de los imputados, informó el Tribunal Superior de Justicia.

Para continuar, al ser escuchados los datos de prueba que presenta el Ministerio Público, y por consejo dela defensa, los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional a efecto de que en un plazo no mayor a 144 hrs sea resuelta su situación jurídica, por lo que la jueza fijo las 9:30 am del día 19 de agosto para el desahogo de la audiencia de vinculación o no a proceso.

