"Debemos hacer un frente común por la salud mental": Maru Campos

Exhorta la gobernadora María Eugenia Campos Galván a toda la comunidad a hacer frente a la prevención de las adicciones y salud mental en los jóvenes, con lo cual, se podría erradicar o prevenir futuras violencias en Ciudad Juárez, esto dentro de la problemática que se vive dentro de las escuelas con el consumo y distribución de sustancias psicoactivas en los estudiantes.

“Todos como comunidad, como juarenses, como chihuahuenses debemos hacer un frente común para la prevención de adicciones y para la salud mental, porque mientras no se trabaje en ese tema no va a haber chalecos antibalas, no va haber corporación, no va haber paquete de incentivos no habrá Plataforma Centinela que ayude a eliminar la violencia en Ciudad Juárez y en todo el Estado”, exhortó la mandataria.

El tema de las problemáticas de distribución y consumo de droga en las escuelas, la gobernadora dijo que hay que enfocarse en tratar la salud mental, que es la primera patología en el Estado y luego continuar con Operación Mochila.

Contó, que en su recorrido por Ciudad Juárez, se reunió con el presidente estatal de Fechac, Luis Alberto Barrio y se habló sobre un estudio que se tiene hecho de parte de Funsalud, la cual, es una fundación de nivel nacional que detectó que en Chihuahua, la primera patología que se tiene es la salud mental, la cual va de la mano con las adicciones.

“Es un tema que no es de ahorita, pero se ha ido acrecentando en los últimos años, hoy en día Gobierno del estado está fortaleciendo su instituto de salud mental y de adicciones a través de la Secretaría de Salud, porque no se trata solo de dar pláticas y talleres, se trata de acciones más fuertes incluso como operación mochila, pero eso afecta sus garantías constitucionales”, comentó Maru Campos.

Confirmó, que es un grave problema, el cual no solo es responsabilidad del gobierno del Estado, sino de la familia, maestros y de todos lo que viven alrededor de un niño, niña o joven que a veces busca una salida equivocada a través de las drogas o el crimen organizado.

La gobernadora afirmó, que el gobierno del Estado va a intervenir en todas las escuelas, no solo en la rama de Colegio de Bachilleres que depende de ellos, sino en todas las escuelas, ya que Chihuahua tiene mayor número de jóvenes que han desertado de la escuela.

“Cuando los vamos a buscar en distintas zonas de Ciudad Juárez nos damos cuenta de que no van a regresar porque ya están siendo parte de alguna banda, pandillas o de alguna situación delictiva”, declaró Campos Galván.

Ante esto, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, complementó opinando que la problemática está dentro de un segmento de edad o juventud y ya se trabaja en ello.

“Tenemos pláticas con los directivos de las escuelas y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para reestructurar lo que es operación mochila para hacer ese tipo de intervenciones preventivas, porque todos los que fuimos o vamos a la escuela busca ese oasis tranquilo y seguro al interior, pronto estaremos interviniendo”, complementó Gilberto Loya.

