Centinela llenará vacío en municipios sin policías: Gilberto Loya

Ante la ausencia de elementos federales, la desaparición de fideicomisos para la seguridad y otra serie de factores, han obligado a las autoridades estatales a cubrir las labores de seguridad e incluso llenar las vacantes que dejaron agentes municipales que decidieron no continuar trabajando para algunos municipios en el estado.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, asegura que la Federación cuenta con disposición de ayudar, pero que en la mayoría de las acciones sólo se traduce en envío de personal, pero no en la colaboración de la estrategia para abatir los indicadores de inseguridad.

Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

También te puede interesar: Plataforma centinela funcionará al 100 por ciento en un lapso de 2 años: Ficosec

Herramientas como la nueva Plataforma Centinela es la que abonará a cubrir algunos “vacíos” que deben cubrir los agentes estatales, además de que brindará mayor presencia en prácticamente todo el territorio estatal, a través de los subcentros que se instalarán en 13 municipios.

Chihuahua Se une SSPE a campaña “¡Bájale! condúcete con respeto” de El Heraldo de Chihuahua

En 24 meses se espera que la Plataforma Centinela se distribuya en 13 municipios que las autoridades estatales han considerado como municipios “prioritarios” para generar un “cinturón” que les permita tener y garantizar la seguridad en todo el territorio estatal, gracias a la presencia de la tecnología y la inteligencia que podrán aplicar los tres niveles de gobierno.

Loya Chávez detalló que en cada uno de los 13 subcentros que estarán instalado en prácticamente todo el perímetro del estado, concentrará elementos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, para que en conjunto se puedan planear las labores correspondientes para combatir la incidencia delictiva, gracias a la coordinación que mantienen entre los tres órdenes de gobierno.

Aseguró además que esos 13 municipios donde se decidió instalar los subcentros, representan el 90% de la incidencia delictiva de todo el estado de Chihuahua, por lo que esperan poder abatir los indicadores a través de los patrullajes virtuales y la atención de cualquiera de las eventualidades que puedan surgir durante la operación de la plataforma.

El secretario de Seguridad comentó que en Juárez ha dado resultado la Plataforma Centinela, desde la fuga del Cereso Número 3, donde lograron documentar y lo han demostrado con grupos y se ha expuesto la forma en que se trabajó y donde lograron interceptar a los presuntos responsables de haber cometido estos hechos.

“En números fríos, nos dice que la estrategia está funcionando, que hay que hacer ajustes, que vamos a tener fenómenos distintos, se van a generar, no es decir la policía ya se fortaleció y los delincuentes se retiran” aclaró.

Control en diez municipios

Con la ausencia de los policías municipales, quienes deciden abandonar sus cargos por temor o represalias de grupos del crimen organizado, así como otros intereses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha tomado el control de 10 municipios, donde los agentes estatales han tenido que fungir como agentes municipales ante esta ausencia.

“En ocasiones surgen señalamientos, la misma población se harta, manifiesta el grado de complicidad entre policías y delincuentes, como no hay un tema que digas, por eso nos vamos a los instrumentos que la ley te permite, como las evaluaciones de control y confianza, donde se pueden determinar si las corporaciones están inmiscuidas por asociación o temor” refirió.

El titular de la SSPE señaló que la corporación que se encuentra en investigación es la de Nuevo Casas Grandes / Foto: Cortesía SSPE

A su vez, dijo que la corporación que se encuentra en investigación es Nuevo Casas Grandes, donde existían denuncias de un presunto vínculo entre agentes y presuntos integrantes de un grupo criminal, motivo por el cual decidieron tomar este punto del estado y esperan permanecer alrededor de un año en estas actividades.

“Los alcaldes se acostumbran a no tener ese problema, los alcaldes se quitan la presión de la delincuencia organizada y el gasto que eso representa, cuando se van, solicitan más policías, quieren que les mandemos más agentes, es fácil decir que se fueron y mándame los tuyos, debemos entrarle todos al problema, no endosar el problema” señaló.

Gilberto Loya dijo que no van a permitir que pase la filtración de municipales en ningún municipio, que ha sido un tema muy complejo e importante para los alcaldes, pero en ocasiones no saben en el problema en el que se metieron y es cuando la Secretaría de Seguridad interviene para restaurar el orden.

Alertas por fentanilo

Uno de los temas que más preocupa a las autoridades en el estado es el crecimiento del paso de fentanilo por la entidad, pues al momento aseguró que la droga sintética no ha llegado al consumo en el estado, pero que es cuestión de tiempo para que comience a generarse un consumo habitual, lo cual no es lo deseado, pero que es una proyección que se ha generado con otras drogas.

Chihuahua Alerta por "fentanilo negro" es altamente adictivo y mortal

El secretario de Seguridad asegura que actualmente el consumo de fentanilo es más pequeño que lo “marginal”, es decir que es casi nulo su consumo en la entidad, que de momento no han detectado consumo, que en el estado no está, pero, que es muy posible que pronto vaya a estar, “así es la historia, si vez la marihuana, la cocaína, el cristal y el fentanilo así va hacer, no tiene por qué ser diferente en la historia”.

El fentanilo es un tema grave, para el estado, sino para todo el Estado Mexicano, en términos de salud pública, dijo el Gilberto Loya, quien abundó que en su carrera como agente, no había visto a los americanos preocupados en el tema del narcotráfico, es la primera vez que los ve preocupados, por el alto número de pérdida de vidas en los Estados Unidos, pues refieren que fueron son más de 100 mil personas que murieron por sobredosis y que el 70% fue por fentanilo.

Aseguró que esta droga no se produce en el estado, que incluso su forma de llegar al estado son las vías de comunicación, que se hace terrestre a través de particulares, así como por parte de las paqueterías, pero que la intención no es llegar a la distribución en la entidad, sino pasar a los Estados Unidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ahora son otros tiempos, ahorita no vamos a encontrar alguna bodega con toneladas de droga, ya estamos ante un grupo de delincuentes diferente, que hacen uso de la infraestructura legal, son envíos cada tercer día para lo que necesitan mover, tenemos problema de fentanilo por paqueterías, los envíos se hacen de Sinaloa, es el gran pleito de cárteles como Sinaloa con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno creció más y se convirtió en el enemigo grande de Sinaloa” refirió.

Dijo que el origen de esta droga sintética como el mismo cristal, están siendo enviados de Jalisco y Michoacán, y que esto se origina porque Jalisco es el estado que mayor cantidad de laboratorios de medicina legal que existe en el país, y que de manera normal y natural, son utilizados también para fabricar medicina “pirata” y esta droga.