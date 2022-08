Dejan fuera a Juárez de jornada de vacunación vs Covid-19 para menores

Esta semana del martes 23 al viernes 26 de agosto se llevará a cabo una nueva jornada para aplicar la primera dosis del biológico Pfizer pediátrico para niñas y niños de 5 a 11 años de edad, en algunos municipios de Chihuahua, sin embargo, Ciudad Juárez, quedó fuera de esta primera inmunización por estos días.

A través de la Delegación de Bienestar se había dado a conocer que en base a la cantidad de vacunas que llegaran se va programando la vacunación, esta ciudad, es de la que tiene mayor población de infantes, por lo que en esta nueva programación Juárez no se contempla.

Los primeros beneficiados con la vacuna serán los niños y niñas de los municipios de Saucillo, Jiménez, Guerrero, Coyame del Sotol, Manuel Benavides y Ojinaga, anunció el coordinador estatal de vacunación, Hugo Lechuga Barrera.

De esta forma la estrategia para inmunizar al mayor número de menores continúa en los municipios que han estado a la espera del biológico para mantener control en los contagios y de esta manera lograr que los efectos sean menos agresivos para estos menores.

En Saucillo, la jornada de vacunación se desarrollará en el auditorio municipal del 23 al 26 de agosto y deberán presentarse en el orden asignado por apellido de la siguiente manera: de las letras “A” a la “B” de 8 a 10 am, apellido con letras “C” a la “D” de 10 a 12 pm, de la “E” a la “F” de 12 a 2 pm.

En Naica de ese mismo municipio, el martes 23 de agosto se aplicará el biológico en la cancha del seccional respetando el orden alfabético por apellido con las letras “A” a la “E” de 8 a 10 am, letras “F” a la “I” de 10 a 12 pm, así mismo las letras “J” a la “N” de 12 a 2 pm, mientras que el 24 de agosto el orden asignado es de la “O” a la “S” de 8 a 10 am, de igual manera de la letra “T” a la “W” de 10 a 12 pm, y termina con los de apellido con inicial “X” a la “Z” de 12 a 2 pm.

La jornada de vacunación en Jiménez es del 23 al 25 de agosto y será en el parque Santo Cristo de Burgos y en el Club de Leones; el martes 23 de agosto, inicia con las letras “A” la “C” de 8 A 10 am, continúa con letras “E” a la “F” de las 10 a las 12 pm, sigue de la “G” a la “I” de 12 a 2 pm, de igual manera el 24 de agosto fueron asignadas las letras “J” a las “L” de 8 a 10 am, en seguida “M” a la “O” de 10 a 12 pm, y avanza con la “P” a la “R” de 12 a 2 pm, continúan el Jueves 25 de agosto con las letras “S” a la “U” de 8 a 10 am, para finalizar con los de apellidos con letras de la “V” a la “X” de 10 a 12 pm y termina con las letras “Y” a la “Z” de 12 a 2 pm.

En Guerrero, la sede es el auditorio de la Abraham González e inicia la aplicación del biológico el 23 de agosto de 8:30 a 4 de la tarde con las letras de la “A” a la “I”, continúa el miércoles 24 de agosto con las letras “J” a la “P” y el jueves 25 de agosto de la Q a la Z.

En la seccional de La Junta (auditorio ejidal) inicia la vacunación el martes 23 de agosto con las letras de la “A” a la “I”, sigue el miércoles 24 de agosto con apellido de “J” a la “P” y cierra el jueves 25 de agosto de la “Q” a la “Z. Además en (salón ejidal) Tomochi se destinó el 17 de agosto para atender a quienes llevan los apellidos “A” a la “Z”.

El martes 23 de agosto en Coyame del Sotol, la cita es en la plaza municipal de 8 a 2 de la tarde para todos los niños con edades de 5 a 11 años, en un horario de 8 a 2 pm.

Los requisitos para poder recibir la vacuna son los siguientes: presentar el registro impreso, que se puede descargar en la dirección electrónica: mivacuna.salud.gob.mx, presentar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) del menor, su acta de nacimiento y una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Los padres de los niños deben llevar a sus hijos ya desayunados e hidratados