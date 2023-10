Descarta Index Juárez que haya paros de maquilas por crisis de exportaciones

A pesar de la problemática que existe en los cruces de mercancías por los puertos fronterizos, por las exhaustivas revisiones del Departamento de Seguridad Pública de Texas, no se han registrado paros en la industria manufacturera de esta frontera, como ha sucedido en la capital del estado.

Sergio Colín, presidente de Index Juárez (Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación), había dado a conocer que hay dos empresas del ramo automotriz con posibilidad de paros por otros temas.

“He estado en comunicación con ellas pero tratando de coordinarme y resolver situaciones de cruce, las que actualmente tenemos, hemos estado tan concentrados en cómo mejorar la logística y en ayudarles a resolver su problema logístico, de todos, pero en este caso de estas empresas”, informó Colín.

Dio a conocer que no se ha registrado el paro de empresas en esta frontera y dijo estar muy al pendiente de las dos compañías que estaban con esa posibilidad.

“La propuesta era que siguiéramos transportando puros trailers vacíos por el puente de Córdova, cosa que no sucedió y el dia de hoy (ayer) ya está al cien por ciento las revisiones del DPS, obstaculizando todo el tráfico que teníamos ayer (miércoles pasado), que cruzaron alrededor de 350 movimientos y desafortunadamente ahorita no llevamos nada por lo mismo”, destacó.

Mencionó que con las revisiones que realiza el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas se reducirá considerablemente la cantidad de embarques.

“Yo creo que no han cruzado ni cien embarques, horrible, queríamos pegarle a quinientos movimientos, aunque sean vacíos, lo que fuera, pero no, ya no los bloquearon”, enfatizó.

“También bloquearon Nuevo Laredo”, dijo. “Pudiera ser, no aseguramos nada que ahora con tanto bloqueo sea una opción (el cruce por Puerto Palomas).