Descartan alarma por ganado infectado con aftas en cruce de Jerónimo

Miles de cabezas de ganado que esperaban ser exportadas, ya se encuentran en el proceso de ser regresados a su lugar de origen por indicaciones del Gobierno Americano, donde estarán en una cuarentena de sesenta días.

Los cruces de ganado quedaron suspendidos a consecuencia de que se encontraron dos becerros enfermos con aftas, que son como un fuego en el hocico del animal.

Se espera que para más tardar el próximo lunes vuelva a reactivarse la exportación de ganado, en el cruce de Jerónimo, en esta frontera.

“Están desalojando, se los van a llevar, se desinfecta y van a empezar a entrar otros que estaban programados ”, informó Alfonso Deandar Duarte, presidente de la Asociación Ganadera de Juárez. “Se les vence la prueba y seria en noventa días, se vuelve a asignar porque las pruebas se les vencería”, explicó.

Juárez Pausan exportación de ganado a EU por presencia de ejemplares con estomatitis papular

Al respecto Jorge Varela, Consejero de la Unión Ganadera Regional y Comisionado de las Cuarentenarias destacó que no es una situación de alarma ni de pánico.

“Actualmente se está desalojando lo que estaba dentro de las instalaciones, están regresando a su lugar de origen, se desinfecta y esperamos regresar a situación normal pronto”, comentó.

“Seguir otros protocolos de acuerdo con las autoridades estadounidenses y continuar trabajando, no es una situación de alarma ni de pánico, es una situación que sucede de acuerdo a las temporadas y la sequía que venimos padeciendo, no es más que una lesión en el hocico del animal provocada por diferentes temas climatológicos, no es ninguna epidemia”, informó.

Dio a conocer que el ganado para dicho cruce proviene en su mayoría del estado de Chihuahua, puede ser de Veracruz, de Durango, de diferentes estados que tienen su permiso para exportar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Chihuahua es el puerto más grande para exportar ganado”. “Ya lo estamos regresando a su lugar de origen por instrucciones del Gobierno Americano, se desinfecta y empezamos a recibir ganado normalmente el lunes, a más tardar, el ganado que se retiró a sus lugares de origen se les pone una cuarentena de sesenta días y pueden volver a regresar a exportar”, explicó.

Con respecto a las afectaciones económicas que les generó por el tema de la alimentación y cuidados al animal, Varela mencionó “el productor es el primer afectado en este tema, pero claro que nadie quiere que estas cosas sucedan, puesto que no están dentro de nuestro control, pero si hay una afectación económica bastante delicada”.

Nota publicada originalmente en: El Heraldo de Juárez