Detienen a diez presuntos responsables de los atentados en Juárez

Tras los terribles ataques registrados el pasado jueves y durante la madrugada del viernes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal logró la detención de diez presuntos delincuentes.

De acuerdo con la corporación, seis de estos sujetos fueron detenidos tras un ataque al Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

Los hechos ocurrieron en las calles Copaiba y Ajenjo, de Infonavit Ampliación Aeropuerto, cuando los preventivos encabezados por el jefe policíaco realizaban una intervención.

El ataque se realizó desde el interior de una casa de seguridad ubicada en dicho cruce, repeliendo de inmediato la agresión los uniformados.

Fueron detenidos Manuel Alfredo, Jorge Adrián V. L., Ezequiel A., Víctor Hugo L. T, William L. P., y José L. E. / Foto: Cortesía | Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Después de varios minutos y con apoyo de las demás corporaciones así como elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, lograron ingresar al inmueble.

Ahí fueron detenidos Manuel Alfredo L. G., de 28 años, Jorge Adrián V. L., de 30 años, Ezequiel A., de 24 años, Víctor Hugo L. T., de 35 años, William L. P., de 28 años y José L. E., de 44 años.

A los detenidos se les encontraron tres fusiles de asalto y varios cartuchos y cargadores.

“Cabe señalar que dichos sujetos también son señalados como los responsables de arrojar una granada de fragmentación a un centro de rehabilitación ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Enrique Pinocelli, en la colonia Jardines del Aeropuerto, misma que afortunadamente no hizo explosión”, citó la SSPM en un comunicado.

Armas aseguradas / Foto: Cortesía | Secretaría de Seguridad Pública Municipal

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A su vez, como parte del operativo especial que se realizó en toda la ciudad, se reportó la detención de Jorge Antonio C. B., de 33 años, Julio César S. R., de 42 años y Marcos C. C., de 40 años, que son señalados cómo quienes incendiaron un camión con bombas molotov en las calles Rivera de Delicias y Tepeyac, en la colonia Riveras del Bravo.

Finalmente, la SSPM capturó a un menor de 16 años que realizaba labores de “halcón” en las calles Ramacoi y Portal de la Tierra, en la colonia Infonavit Aeropuerto.

Al menor se le localizó un arma tipo revólver calibre .22 milímetros que traía fachada a la cintura, abastecida con cinco balas.

Aunado a todo esto se aseguraron dos vehículos que fueron abandonados con armas de fuego, fusiles de asalto y equipo táctico en el estacionamiento de la Central Camioneta y en la colonia Jardines del Lago.