El 3% del ganado podría fallecer a raíz de la sequía: Unión Ganadera

La Unión de Ganaderos de Ahumada hasta el momento no ha recibido notificaciones de sus integrantes por pérdidas de ganado a consecuencia de la sequía que ha azotado al estado y que afecta en este municipio.

El director de la organización Jaime Lozoya, aseguró que consideran la pérdida de piezas de ganado en muy poco porcentaje a causa de la falta de lluvias.

"Pues por decir un número, sería el tres por ciento del ganado el que pudiera estarse perdiendo este año por la sequia, es muy poco en realidad, no son números alarmantes", aseguró.

Por la falta de agua algunos comienzan a dar forraje, cascarilla y pastura ha su ganado para poder hacer frente a las necesidades de los animales tas la falta del vital líquido, lo que ha representado un gasto extra.

“Hasta ahorita lo que hemos visto nosotros o bueno a mi no me ha tocado ver, lo que si es que no ha llovido en todos los lugares por igual, y ahorita lo que nos está afectando mucho es la sequía, pero animales enfermos no tenemos”.

"De repente si tenemos en contra la hierba muy verde que sale en algunos lugares después de la lluvia y que lamentablemente la consume el ganado y les da así como temblar y se mueren", agregó.

"Solemnemente que ya se ponga muy dura la sequía, entonces si empiezan las vacas a debilitarse y a enflacar y pues si se mueren algunas, pero ahorita una alerta no tenemos", subrayó Lozoya.

Otra de las preocupaciones que tienen los ganaderos de Ahumada, son las enfermedades propias que puede adquirir el ganado, mismas que a la fecha no los ha afectado.

"Enfermedades pues de repente les da fiebre, pero logramos restablecer a los animales, pero solo eso, nada grave hasta la fecha", mencionó el ganadero.

Lozoya resaltó que a pesar de que se han estado registrado pocas lluvias, hace falta mucha agua para las actividades que se realizan en la agricultura y sobre todo el ganado.

