El INM es un nido de corrupción: Kenia López

"El fondo de todo el tema de migración es la corrupción, cada migrante significa para el gobierno de México, lamentablemente dinero, los obligan a pagar, los obligan a darle dinero a muchísimos servidores públicos", expresó la Senadora Kenia López en su visita al Heraldo de Juárez.

Destacó que el Instituto Nacional de Migración es un nido de corrupción protegido por el gobierno federal.

"Yo no sé esta cantidad de dinero como se va cuantificar, pero ya sea en dólares o pesos mexicanos, los migrantes terminan dejando una cantidad brutal de dinero al gobierno de López Obrador, por cierto ilegal, porque no entra al presupuesto de los mexicanos", dijo de presidenta de la Comisión de Senadores de Derechos Humano.

Aclaró que esta es una manera de allegarse de recursos que son corrupción. "Hay una exigencia ciudadana de por qué el titular del INM, sigue en su cargo después de una tragedia como la que se dio aquí en Ciudad Juárez", recalcó López.

"Claramente es porque siguen financiando campañas a través de dinero que recogen de los migrantes", señaló.

Este robo a migrantes lo calificó como terrible, porque nadie elige ser migrantes, nadie quiere dejar su casa, su familia, su comida, su clima, para irse a otro lugar.

"Las personas migran por necesidad y nosotros en México exigimos al gobierno de Estados Unidos que trate bien a los migrantes mexicanos", comentó la Senadora.

En cambio lo que hace el gobierno de López Obrador es encerrarlos en centro que, como pasó en Ciudad Juárez pagaron con su vida.

"Ojalá el gobierno federal asuma su responsabilidad de coadyuvar con la gobernadora y el alcalde; pero mientras tras el gobierno federal forme parte de la corrupción y extorsión que sufren los migrantes que se les quita de manera ilegal, no se podrá corregir, el presidente de la República debe exigir al INM y demás instituciones que no extorsionen, que no usen esta necesidades de los migrantes y cuando suceda de manera ordenada va a parar", puntualizó la representante de la bancada panista en el Senado de la República.

Añadió que López Obrador debió saber que como presidente de la República de México tenía que tener una estrategia para migración pero no la tuvo.

"La próxima presidenta de la República debe tener en su agenda una estrategia migratoria clara, porque México seguirá siendo país de paso", finalizó Kenia López, Senadora de Acción Nacional.

