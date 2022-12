Estado desaprueba programa municipal para autos no regularizados

El que Gobierno Municipal haga un programa de otro tipo de engomado para carros que no entraron a Repuve y no fueron replaqueados, vendría a perjudicar el trabajo de cambio de placas que se ha realizado por parte de los tres niveles, es lo que opinó Rogelio Loya, Recaudador de Rentas.

“Se debería buscar otro plazo más, para los vehículos que no se han podido importar porque no cumplen con las características del programa de Repuve, sería buscar otro programa de importación, pero no volver a lo mismo, de poner un engomado o una placa roja, yo creo que eso sería perjudicar el trabajo que se ha hecho durante este año”, declaró Loya.

Añadió que se ha hecho mucho esfuerzo por parte de los tres niveles de gobierno, tanto la federación con el programa de Repuve, el gobierno Estatal con el replaqueo y sus programas de descuento, así como el mismo gobierno municipal, que ha tenido tolerancia con las personas que no cuentan con sus placas nuevas.

Cuauhtémoc Recibe Cuauhtémoc 32 millones por regularización de autos "chuecos"

Loya, dijo que el tener una identificación de los vehículos y saber quiénes son los dueños, es algo formidable para la seguridad de Ciudad Juárez.

“El volver a sacar engomados o volver a tolerar ese tipo de situaciones, yo creo que da al traste a todo el trabajo que se ha realizado durante el año por parte de los tres niveles de gobierno”, expresó el recaudador.

Para aquellos vehículos, que el próximo año circulen sin las placas nuevas, el titular de Recaudación de Rentas, dijo que por parte de ellos no habrá sanción como se hacía en años pasados que ponía una multa de 4 mil 800 pesos por no sacar la revalidación vehicular, que durante este 2022 se condonó, con la finalidad, que mayor número de contribuyentes pudieran sacar las placas.

“No sabemos si el año que entra va a haber la multa, ni sabemos si la autoridad correspondiente que es vialidad del Estado y municipal vayan a haber multas”, corroboró Rogelio Loya.

Para concluir, el recaudador, informó que Recaudación de Rentas, tendrá dos módulos abiertos, este sábados 24 y 31 de diciembre, uno es el que está dentro de Galerías Tec y el otro en Sendero.

