Feminicidios recientes causan temor entre mujeres juarenses

La integrante de la Red Mesa de Mujeres, Yadira Cortés resaltó que las féminas continúan con el temor de realizar diversas actividades; se tienen muchas posibilidades de ser vulneradas en diferentes lugares y edades, como sucedió durante este martes, donde fallecieron tres mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años.

“Desde Red Mesa de Mujeres, esta jornada de asesinatos contra mujeres sumada a los asesinatos que se han dado durante el 2023 y que ya tenemos un registro de al menos 8 homicidios dolosos contra mujeres, nos suma a esta sensación de miedo, de inseguridad que tenemos en esta ciudad, en donde como ciudadanos y ciudadanas pues tenemos cero seguridad”, dijo Cortés.

La representante del colectivo de mujeres, añadió que, “tenemos muchas posibilidades de ser vulneradas en cualquier lugar de la ciudad porque los hechos han ocurrido en diferentes lugares y también en diferentes edades, el ser mujer adulta o adolescente no te garantiza nada”.

“Simplemente el ser mujer te coloca en la vulnerabilidad de seguir siendo víctima, que exigimos pues que cada uno de estos hechos sean investigados como feminicidio como lo dicta el Código Penal del Estado de Chihuahua, la sentencia de Mariana Lima, que habla de ello de cómo tener presente la perspectiva de género y que sean investigados como feminicidios sin colocar etiquetas o estigmas sobre las víctimas, nos mueven ampliamente los últimos hechos extraordinarios totalmente y esperamos se juzguen y castiguen con perspectiva de género y a su vez se hagan acciones de prevención”, enfatizó la miembro del colectivo Red Mesa de Mujeres.

Dentro del tema mujeres universitarias se muestran temerosas de estar en el lugar donde se registren hechos violentos, donde pueden resultar lesionadas, a universitaria Sandra, actualmente cursa su tercer semestre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y ya sufrió acoso por parte de unos sujetos que la siguieron al salir del plantel educativo para tomar el transporte público en plena luz del día.

“No me siento segura, pero no puedo dejar de estudiar o trabajar, las autoridades nos están fallando, siempre es la misma promesa que se llevan a cabo acciones diferentes y no se ve que nada de eso funcione, ya me han “correteado” y es una sensación horrible”.

Otro grupo de chicas en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) comentaron que lamentan los asesinatos de mujeres y más cuando son muy jóvenes –en referencia de la menor de 15 años asesinada la noche de este martes-, nos pone en alerta a todas, resaltaron.

“Yo por ejemplo cargo artículos como el paralizador eléctrico para defensa personal, gas lacrimógeno, entre lo más conocido y utilizado, porque la verdad ya no sabemos si volveremos a casa, ya no estamos seguras ni en nuestra propia casa, menos en la calle”, relató una de las universitarias.

Finalmente todas piden a las autoridades que se investigue hasta dar con los responsables de los crímenes contra mujeres y sobre todo exigen que no queden impunes los diferentes casos.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez