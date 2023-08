“Ganaré la encuesta; el pueblo está de mi lado”: Fernández Noroña

“Definitivamente voy a ganar el día de la encuesta. El pueblo está de mi lado y con eso es más que suficiente”, señaló Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien estuvo de visita el día de ayer en nuestra frontera.

Fernández Noroña llegó a cabo una asamblea informativa en nuestra ciudad, evento que se llevó a cabo a un costado de la antigua presidencia municipal, en pleno corazón del centro de la ciudad.

El morenista se mostró confiado en que la encuesta del próximo 6 de septiembre le favorecerá, pues asegura que le ganará a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard de manera contundente.

Fernández Noroña indicó además que ha sido el más austero de todos los aspirantes y que en realidad no ha invertido un sólo peso en publicidad para difundir su persona.

FOTO: Edgar García| El Heraldo de Juárez

“No he colocado espectaculares, tampoco he pintado bardas ni he contratado publicidad; mi campaña ha sido en realidad austera y apegada a los principios de nuestro movimiento”, señaló.

Durante la entrevista que concedió a El Heraldo de Juárez, acusó a Marcelo Ebrard, otro de los aspirantes, de utilizar un lenguaje que va tendiente a la ruptura y la división del partido Morena.

“Marcelo salió del PRI, pero el PRI nunca salió de Marcelo; su discurso busca dividir y crear fracturas al interior de nuestro movimiento”, señaló el aspirante.

Indicó además que el proceso para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación está plagado de irregularidades.

“Me consta que nuestros dos compañeros, que también están conteniendo, se han alejado de los principios de nuestro movimiento y lo último que han respetado es el tema de la austeridad, esa no es la forma correcta de promocionar su imagen y a la larga resultará contraproducente”, destacó Fernández Noroña.

El aspirante dijo sentirse confiado en que va a ganar la encuesta, ya que se llevó a cabo un muestreo ciudadano, en el que salió por encima de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard.

“Estamos a tres días y yo siento un fenómeno fuerte en torno a mi persona, lo del sondeo callejero, la forma en que la gente nos recibe en los aeropuertos, ya que los aeropuertos es un ambiente hostil para nuestro movimiento, pero yo bien, muy bien con mi persona, muy bien en los restaurantes y en la calle”, señaló.

“Las manifestaciones de respaldo son muy fuertes, de sectores muy diversos de la sociedad y el fenómeno que se da en las asambleas informativas no tengo duda que se va a repetir aquí en Juárez, o sea, cuando llego, hay cierta resistencia pero cuando termina, no, no, no, no… cuando termina es una locura, porque además yo he tomado la decisión que ha sido muy acertada y apenas termino mi discurso, cantamos el Himno y me voy ahí con la gente abajo al meeting a tomarnos la foto en la bola”, narró el morenista.

En relación a sus otros oponentes y el riesgo de que se vayan de Morena si no llegan a ser favorecidos en la encuesta, señaló: “yo espero que no, yo espero que no haya fracturas… si tú me hubieras preguntado hace dos semanas, yo te hubiera dicho que no, yo no veo ánimo de ruptura en nadie porque yo he platicado con todos y a todos los vi con ánimo de unidad”.

“Después de las declaraciones que hizo Marcelo, que yo públicamente salí a cuestionar, pues esa es una posibilidad de que él decidiera irse con movimiento desahuciado, Dante Delgado acaba de declarar que si saca menos votos que el PRI y el PAN, se retiran de la política, y yo creo que él está apostando un rompimiento con el nuestro”, señaló el político.

“El movimiento ya se rompió, Alfaro se fue a apoyar a la señora Gálvez, parece increíble que gente con tanta experiencia política tome decisiones tan desacertadas, porque podrán discutirle lo que quiera a Dante Delgado, pero Dante Delgado tiene razón que a él le conviene ir solo a ‘movimiento desahuciado’ porque si se va a la cola del PAN se lo va a chupar la bruja”, agregó.

