Garantiza Maru Campos que defenderá el agua de Chihuahua "como una guerrera"

La gobernadora del estado ofreció una atención a medios para abordar varios temas como el freno de flujo de migrantes, las campañas adelantadas de algunos funcionarios morenistas y para expresar que defenderá el agua de los chihuahuenses.

Maru Campos Galván, platicó que ella defenderá el agua, no como gobernadora, sino como una mujer guerrera, esto luego de que el gobernador de Tamaulipas y legisladores pidieron ante Congreso para que liberen las presas del estado de Chihuahua.

"Eso se lo dije al secretario de gobernación federal, a los ganaderos del Estado de Chihuahua y lo vuelvo a refrendar, el agua es de Chihuahua y la vamos a seguir defendiendo los chihuahuenses y la gobernadora, quiero que todos sepan, que aquí tienen una mujer guerrera que va defender lo que es de nosotros", contestó la gobernadora. Añadió, que se tiene que respetar el recurso natural que es del Estado y se va a defender.

En el tenor de las campañas electorales adelantadas la gobernadora opinó sobre las visitas de algunos políticos morenistas que visitaron Juárez. "Ellos mismo adelantaron los tiempos electorales, han dejado sus oficinas, no para estar en territorio con la gente, no para estar sintiendo el dolor, no para sentir las necesidades de los juarenses o de los chihuahuenses, sino que dejaron sus oficinas para ir a hacer campañas, para levantar la mano para andar en el glamour, para andar en la pasarela y no para atender a quienes les pagan cada quincena y a quienes votaron por ellos", opinó.

La mandataria, señaló que es un mensaje bien importante para los juarenses y chihuahuenses para que sepan diferenciar lo tipos de gobierno.

"Pensemos en que esto es una bofetada, una agresión a todos los chihuahuenses que vengan a plantarse a Ciudad Juárez o cualquier municipio de Chihuahua, cuando existen problemas que les competen a ellos y no hacen absolutamente nada", puntualizó Campos.

Otro de los temas muy importantes en esta frontera es la migración incontrolable, ante esto declaró, cómo va trabajado en la mesa de trabajo que ella encabeza para la contención de personas en situación de movilidad.

"Sí siguen llegando, pero no han alcanzado un flujo como en semanas o meses pasados, sí han dispersado las caravanas y sí nos ha ayudado el Instituto Nacional de Migración para que lleguen menos a Ciudad Juárez", aclaró Maru Campos. Reiteró, que su postura de gobernadora y de todo el gobierno del Estado ante la migración es de brindar un trato humanitario a los migrantes.

"Pero para gobierno del Estado y para la gobernadora, primero y siempre estarán los juarenses", dijo la mandataria, quien también, adelantó que va avanzando la relación con las peticiones que ella ha solicitado a la federación.

"Es importante que sepan que gobierno del Estado entra subsidiariamente y cerramos los hoyos que nos deja el gobierno Federal", aclaró. Campos Galván, puso como ejemplo las estancias infantiles, los hospitales.

"Ahora que no hay Insabi y no hay medicinas, nosotros nos hacemos cargo de esas situaciones, con quienes estamos trabajando muy buen es con la Sedena y Guardia Nacional, vemos cómo distribuir ese dinero de manera apretada pero muy inteligente", explicó la mandataria de Chihuahua.

Con los ganaderos y agricultores chihuahuenses, informó, que se firmó un convenio para apoyarlos con créditos que dará gobierno del Estado debido a que desapareció Financiera Nacional.

Para Ciudad Juárez, la mandataria, dijo que ya tiene muchas obras completas de pavimentación de concreto hidráulico, con una inversión de más de 200 millones de pesos en el año.

"Juárez es muy grande y por eso hay un gran rezago y es difícil ver estas pavimentaciones pero lo haremos calle por calle", finalizó.

