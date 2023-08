Hay altas expectativas por la contratación de empresas de recolección de basura en Juárez

Rogelio González Alcocer, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez consideró que la expectativa es buena por la contratación de empresas para realizar la recolección de basura en la ciudad.

“Son muy buenas (las expectativas), porque si bien es cierto PASA tenía 68 camiones activos en la ciudad y ahora va haber 120, creo que es algo que tiene que mejorar el entorno, en lo que es la imagen y la limpieza”, expresó el líder empresarial.

El pasado jueves se reunió con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y funcionarios municipales.

“Nos explicaba él (alcalde) que como son tres compañías diferentes, los dividieron por zonas, entonces para que te paguen tienes que llevar tu camión lleno”, indicó,

“PASA llenaba sus camiones, los llevaba pero sobraba mucha basura, no se notaba que había buena limpieza, ahora son 120 camiones y se va a notar, van a tener que llenarlos sino no cobran”, destacó.

Consideró que fue muy buena idea el meter tres compañías diferentes y que no estuvieran trabajando solo con una.

“Estuvimos hablando del alumbrado, del bacheo, ya tienen cuatro máquinas bacheadoras, yo le decía con todo respeto, no las he visto, no se notan donde andan, dijo vamos a meterla en una avenida de las principales para que se note, si es bueno que si tienes esas cuatro que se vean por ahí”, resaltó.

“Que les va a llegar dos máquinas más, van a ser 6, le decía compra, que sean 10, nos platicaba que estaba haciéndolo sin deudas y tiene más recursos el municipio, ese dinero aprovéchalo, porque la queja de la ciudadanía son los baches”, señaló.

“Le sugerimos que pintara las banquetas que le da otro entorno a la ciudad, en cuestión de imagen, fue una plática muy amena, mis compañeros hoteleros oyeron todo lo que platicamos, se fueron convencidos y les tenemos que dar el voto de confianza que están trabajando bien”, finalizó.

