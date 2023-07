"He ganado algunas partidas políticas": Mario Vázquez a alcalde de Juárez

Mario Vázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), refutó las críticas del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, diciendo: “Obviamente, tiene un alto cariz político, hemos tenido experiencias no muy amorosas él y yo, yo personalmente no tengo nada en contra de él; son heridas abiertas, le he ganado algunas partidas políticas”.

El secretario de la SCOP recalcó que el alcalde tiene muchas tareas que hacer en Ciudad Juárez, pues basta con ver los pavimentos.

“Nosotros hemos entrado a ayudar al ayuntamiento, porque es parte de la responsabilidad que queremos asumir de ser subsidiarios a un Juárez que sufre baches enormes que parecen socavones”, declaró Vázquez.

Informó que el gobierno del Estado ha invertido 170 millones de pesos para hacer la reparación de pavimentación de diversas colonias de Ciudad Juárez, se estarán rehabilitando 31 calles.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Estamos trabajando también en terrenos de Riberas del Bravo, Juanita Luna, Loma Blanca, las cuales han sido abandonadas por mucho tiempo, limpiando terrenos baldíos, nivelación de calles”.

“Sí, quieres que le señalemos que le falta al señor, podemos hacer una lista muy grande de ellos, pero no se trata de eso, se trata de que cada quien haga su tarea, así como lo dijo la gobernadora Maru Campos”, declaró el secretario estatal.

En el tema del atraso de los trabajos del BRT II, en especial del paradero de Catedral, Vázquez dijo que se busca hacer algo de calidad y que sirva a los juarenses que utilizan transporte público.

“Obviamente, estamos corrigiendo el BRT, es una obra mal diseñada desde la administración pasada, pero estamos escuchando a la sociedad civil, al consejo de movilidad, Coparmex, porque queremos dejar una obra bien hecha”.

“Que pretendemos que lo hagamos así como él (alcalde) quiere y ya… Y luego que la obra quede mal, lo importante es que la obra sirva a los juarenses que utilizan el transporte urbano y que sea digno y a eso le estamos tirando no a otra cosa”, finalizó Mario Vázquez, titular de SCOP.

