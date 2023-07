Le estamos haciendo la tarea al alcalde con las obras: Maru Campos

"Yo no me peleo con nadie, el que quiera pelear conmigo, pues bueno… pero yo no empecé", fueron las palabras de la gobernadora sobre los señalamientos que ha hecho el alcalde Cruz Pérez Cuéllar sobre obras abandonadas y críticas al trabajo de Gobierno del Estado.

"Es como si yo le dijera que estamos haciendo trabajo que le corresponde a la presidencia municipal, en el artículo 115 de la constitución, establece que el bacheo, la pavimentación corresponde a municipio y nosotros hemos invertido más de 170 millones de pesos para eso en Ciudad Juárez, le estamos haciendo la tarea".

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

"Yo creo que sería prudente que él (alcalde) se pusiera a hacer su chamba en lugar de estar viendo qué es lo que le toca al Gobierno del Estado", declaró la gobernadora.

Sobre las críticas a Mario Vázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la mandataria expresó: "Es un secretario que ha tomado con mucha fuerza las riendas de la SCOP, está terminando obras abandonadas por todo el Estado".

La gobernadora recordó que la administración pasada dejó tirada la obra del BRT y ha sido más complicado rehacerlo que volverlo a hacer.

Chihuahua Hace gobernadora “ajuste de tuercas” en su gabinete para reforzar estrategia global del estado

"Cada quien tiene que hacer lo que nos corresponde, a él le tiene que quedar muy claro que hay muchas necesidades que enfrentar en Ciudad Juárez, mejor hay que abocarse a lo que le toca a él y venga nadie más a hacerle la tarea, porque hemos tenido que intervenir para hacerle la tarea", indicó Maru Campos.

La mandataria resaltó, que también, han hecho la tarea del alcalde, en la colonia Riberas del Bravo, limpiando parques, pavimentado, bacheando.

"Esto lo deben conocer los juarenses, el gobierno del Estado está haciendo el trabajo que no ha querido hacer el municipio de Ciudad Juárez", dijo Maru Campos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sobre los 50 millones de pesos que no ha entregado el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, la gobernadora, aclaró que es un crédito que no ha autorizado la Secretaría de Gobierno Federal.

"Tal vez él (alcalde) como Morenista, tendría que hablar al gobierno federal y a la secretaría de Hacienda, para que liberen esta autorización por parte de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF)", dijo la mandataria de Chihuahua.

Publicado en: El Heraldo de Juárez