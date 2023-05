Hija de detenido por incendio en INM queda "desilusionada" tras manifestarse en Ciudad de México

Tania Collazo, hija de Rodolfo C., se encuentra protestando en la Ciudad de México, ya que considera que su papá está encarcelado injustamente luego de que lo acusaron de la muerte de 40 migrantes en el incendio registrado el 27 de marzo en la estación migratoria Reforma de Ciudad Juárez.

"Fui a la mañanera de López Obrador el pasado lunes ahí a Palacio Nacional y de inmediato me atendió gente del staff de AMLO y gente de la secretaria de gobernación", señaló Collazo Trujillo.

Tania salió de Ciudad Juárez el pasado domingo a las 9:50 de la mañana y anunció que iba a estar toda esta semana protestando en la puerta de Palacio Nacional por qué su papá es un "chivo expiatorio" y ni siquiera estuvo en la estación migratoria el día de los hechos.

"Luego de que me atendió gente del licenciado José Luis Mateos de gobernación Federal, me enviaron a una área que se llama Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, lugar en el que solo " me dieron el avión" y me dijeron que no podían hacer nada por mi papá por qué ya estaba vinculado", señaló anoche Collazo en entrevista telefónica para este medio.

"Hoy, ayer, regrese a la puerta de Palacio Nacional con las lonas que mandé hacer para denunciar lo que le están haciendo a mi papá y luego, luego salió el personal de Palacio a preguntarme que si no me habían atendido y les dije que no", agregó la denunciante.

“Como que ellos pensaban que porque dizque ya me habían atendido ya no iba a volver a plantarme, pero aquí seguiré hasta el viernes", expresó Collazo.

La juarense se manifestó muy desilusionada del trato que recibió el pasado lunes por parte de la gente del Gobierno Federal y sobre todo por qué no hay ningún tipo de apoyo para aquellas personas que son víctimas de injusticias.

"La verdad que pura simulación de parte de este gobierno, al principio muy bien, muy atentos y todo pero como te digo solo fue "para darme el avión", y ya a la hora de encarar el problema de frente me mandaron a la fregada por no decir más feo", finalizó Collazo.

