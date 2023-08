Juarenses aprovechan el superpeso para irse de compras a El Paso

Ante el costo del dólar que se ha mantenido entre los 16 y 17 pesos, los juarenses ven como una buena oportunidad para ir de compras en la vecina ciudad de El Paso, Texas o una oportunidad para comprarlos en una forma de ahorro.

En un sondeo realizado por el Heraldo de Juárez por el Puente Internacional Paso del Norte, se dio a conocer que también hay un incremento en costos de algunos productos.

“Mejor opción porque yo gano dinero aquí en Juárez para irlo a gastar con el dólar más barato, se puede comprar ropa y traen a vender acá, juguetes, ropa”, mencionó Fermilo Salas.

“Ahorita están todos los útiles escolares sin impuesto, mucha gente va y compra para la escuela, los uniformes, los libros, todo, es una buena opción, porque si está caro el dólar nadie va", agregó.

Por su parte Cinthia Berdeja, mencionó: “yo pienso que está bien para ir de compras, me parece perfecto, hay que aprovechar que está bajando, hacer nuestros ahorros para aprovechar, porque se va a venir el frío y va a subir todo otra vez”.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

“Está subiendo todo allá, de hecho vamos a las tiendas, ya una lata te sale tres dólares y anteriormente 75 centavos, solamente te va a salir si compras por mayoreo”, destacó.

El flujo de personas que cruzaron ayer por la tarde en el Puente Internacional Paso del Norte fue regular tanto en vehículo como a pie.

“El dólar está bajando y el peso está mejor, pero mucha gente opta por venir a comprar acá, no sé porqué, será que cosas más baratas”, expresó Jovita García.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Para Rubén Rojas, el costo del dólar más barato es una buena oportunidad para comprar y ahorrarlo, como una forma de inversión.

“Para ir de compras no, para guardarlo yo diría que si, yo lo veo más bien como una forma de inversión a futuro, ahorita que está más barato se me hace mejor ahorrarlo si no necesitas nada, para qué usarlo”, dijo.

“Han subido mucho de precio sobre todo ahí en el centro, hay una razón por la cual muchos de los mexicanos de allá (Estados Unidos) vienen a comprar mandado acá, entonces si tenemos la calidad para qué ir para allá”, resaltó.

Margarita Valdez mencionó: “si es una buena oportunidad, la gente aprovecha lo que se pueda con tal de obtener, si mucha gente (en el Paso), allá les ofrecen cosas de mejor calidad por mejor precio, si aprovechan que el dólar está barato, que lo compren y que vayan”.

“Especialmente cuando van a empezar las clases, todo lo que sea útiles, inclusive hasta los uniformes los pueden conseguir”, añadió.

