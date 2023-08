Líderes empresarios de Juárez descartan incrustarse en la política

Sergio Colín, Mario Cepeda y Sergio Ramos, presidentes de Índex, Coparmex y Canaco, respectivamente, además de Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales y Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, dijeron no tener propósitos de sumarse a la política.

“A la política yo no juego”, expresó Manuel Sotelo, mientras que Cepeda comentó “para nada, yo estoy aquí por el sindicato, de hecho no pensaba estar aquí hace un año”

“Fue coyuntural, no para nada, yo tengo mi trabajo, mi negocio, estoy enfocado en eso”, indicó el presidente de Coparmex.

Por su parte, Rogelio Ramos, presidente de Canaco dijo no tener ninguna intención de buscar un puesto político. “no, descartado”.

Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales, comentó “no, ya estaremos observando los futuros deseos de quienes están aspirando, para que también en su momento entregarles cuál es la cartera pendiente que se tiene, qué y cómo piensan resolver la problemática que tenemos”.

“En materia de normatividad, de infraestructura, todo lo que tenemos pendiente y darle un puntual seguimiento, dicen que el prometer no empobrece, también nosotros tenemos parte de culpa”, añadió.

Al respecto, Sergio Colín, presidente de Índex Juárez, dijo que la política no es algo que esté dentro de sus planes.

“No, no, yo soy del sector maquilador (sonrió), no, no, sé cuál es mi lugar, cuál es mi silla”, expresó Colín, luego de la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Nota original de El Heraldo de Juárez