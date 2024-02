Llegará MediChihuahua a 10 colonias de Juárez

Sergio Acosta, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), explicó sobre cómo se va a empezar a trabajar con los registros para otorgar el servicio médico a los juarenses que anunció la gobernadora Maru Campos, denominado “MediChihuahua”.

La atención médica del nuevo programa estatal se brindará a las personas en los centros de salud y hospitales con los que cuenta el Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El subsecretario de la SDHyBC comentó que este programa será especialmente para las personas que no cuentan con ningún servicio médico en Ciudad Juárez, que hasta el momento, se estima que al menos habitantes de 10 colonias como Kilómetros, Siglo XXI, Plutarco Elías Calles, entre otras, quienes requieran el servicio de MediChihuahua, que aproximadamente serían entre 3 mil o 4 mil personas que viven en extrema pobreza, que no cuentan con ningún servicio médico, ni la posibilidad de pagarlo.

“Hay gente que tiene un servicio médico por producto de algún familiar, pero no directamente, por eso no hay hasta hoy un número exacto, pero el grupo vulnerable al que queremos llegar que no tiene ningún servicio de salud y que con base en los indicadores de extrema pobreza que tiene el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es con lo que vamos a comenzar”, explicó Acosta.

El levantamiento del padrón para conocer cuántas personas tienen la necesidad se está comenzando a hacer, ya que se buscará llegar hasta quien lo necesite.

“Nosotros vamos a hacer el levantamiento del padrón, vamos a tener una reunión con el Secretario de Salud en Chihuahua, para generar la dinámica de empadronamiento”, dijo el funcionario.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se pretende que la subsecretaría de DHyBC haga el padrón de necesidades, llegando a todas aquellas personas que no pueden atender una convocatoria abierta, ya sea por falta de internet o bien porque no cuentan con la movilidad para trasladarse a alguna oficina o incluso podrían no enterarse.

“Nosotros tenemos que hacer los mecanismos para que los módulos de registro lleguen allá, donde se requiera. En estos momentos es lo que estamos analizando con la Jurisdicción Sanitaria II. Este martes comenzaremos con una jornada en el Kilómetro 33”, finalizó Sergio Acosta, subsecretario de DHyBC.

Nota: El Heraldo de Juárez