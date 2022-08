Menos del 50% de los alumnos de nivel básico llegan a la Universidad

El Instituto Municipal de la Juventud, realizó un análisis sobre la deserción escolar, el cual arrojó como resultado, que menos del 50 por ciento de los alumnos que se encuentran cursando algún grado del Nivel Básico, logran llegar a la universidad.

De acuerdo a los datos que proporcionó el titular de la dependencia, Raúl Fajardo, de los 158 mil 006 menores de entre 6 y 11 años qué hay en Ciudad Juárez según el INEGI, el 95. 2 por ciento acuden a la primaria.

Del grupo de población entre los 12 a 14 años, que es equivalente a 84 mil 852 personas, el 91.6 por ciento continúan con sus estudios de secundaria.

Del grupo de 15 a 17 años, con un total de 82 mil 775, el 74. 5 por ciento se encuentra cursando algún grado de la preparatoria.

Parral Pilotaje del Nuevo Plan de Estudios se aplicará en 30 escuelas de Chihuahua

Mientras que de los 111 mil 142 personas que conforman el grupo de 18 a 22 años, sólo el 34.5 por ciento se encuentra estudiando en la universidad.

Hace unos días, durante una entrega de becas que realizó el Instituto Municipal de la Juventud a estudiantes universitarios, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que había mayor deserción escolar en preparatorias y universidades.

“El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) hizo un análisis de la deserción escolar, porque no todos los que salen de primaria entran a la secundaria, no todos los que salen de secundaria entran a la preparatoria y no todos los que salen de preparatoria entran las escuelas de estudios superiores”, señaló el alcalde.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que, en muchos de los casos, el problema de deserción es porque falta el apoyo económico para el ingreso; es decir, había una conducta normal en la deserción, pero incrementaba cuando se trataba de ir de medio superior a estudios superiores.