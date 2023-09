Migrante busca entregarse a EU por segunda vez tras haber sido deportado

La medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos en el Título 8 no son impedimento para que migrantes que han sido expulsados y castigados por años sin poder regresar al país, sigan intentando entrar por Border Safety Initiative marker (BSI / Marcador de Iniciativa de Seguridad Fronteriza) ya se 28, 36 o 42.

"Yo tengo mi esposa y mi hija en New York, me expulsaron por cinco años que no puedo regresar, y lo peor me regresaron para Tapachula", contó Alexander quien espera en BSI 42 entregarse nuevamente a la Patrulla Fronteriza.

"Se cansan ellos, me canso yo", fue la frase que dijo cuando se le preguntó si no tenía miedo de ser sancionado con cárcel.

Alexander viajó hace meses con su esposa y su hija de dos años, se entregaron a la Patrulla Fronteriza, pero él tuvo la mala suerte de ser procesado bajo Título 8 y ser expulsado del país por cinco años.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Su esposa e hija pudieron quedarse en Estados Unidos y ahora están esperándolo en la ciudad de los rascacielos para cumplir el sueño americano como familia.

Aunque está separado de su familia, comentó "a mí me alegra que ellas ya estén allá, están seguras, aquí yo aguanto sólo".

"Mi esposa ha hablado con los de migración allá, y les dice que por qué nos separaron que no es justo para mi hija y las autoridades migratorias son las que les dicen que me vuelva a entregar para que me den el papel con cita para ir con el juez migratorio", comentó Alexander.

El venezolano contó que un conocido de él, también fue castigado sin poder volver a ingresar a Estados Unidos, sin embargo, se entregó a la Patrulla Fronteriza y le dieron su cita con un juez migratorio.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez