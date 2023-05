Migrantes entregan a sus hijos por el puente Zaragoza

Un grupo de migrantes espera bajo el puente Zaragoza con la esperanza de entregarse a autoridades norteamericanas por ese puerto de entrada legal, pero sólo recibieron a menores.

Algunos migrantes comentaron que el sábado un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), recibió a medio puente a niños menores de edad que fueron entregados sin la compañía de sus padres.

En las inmediaciones del puente hay venezolanos, colombianos, brasileños, peruanos y de otras nacionalidades de Centroamérica, algunos desde antes del 12 de mayo cuando se puso fin al Título 42.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

"Mi hijo tiene 3 años no habla, el sábado tenía un infección en el ojo, lo subí pero no lo puedo dejar sólo, como lo voy a entregar si no habla nada ni su nombre, lo único que me dieron fue un medicamento para desinflamar y calentura", dijo una peruana llamada Zuelen.

Son muchas las necesidades que están pasando ahí, sin embargo, el miedo de asaltos y extorsiones los mantiene en la entrada del puente Zaragoza.

"El sábado pasaron todos los niños pero solos, sin sus padres, como dejó yo a mi niño no habla, y yo le dije cómo te lo entrego, me dijo que regresaría por mí y mi hijo y no me han recibido", contó Zuelen.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Las madres que entregaron a sus hijos empezaron a recibir llamadas de que estaban bien sus hijos en una hora y otras esperaron hasta tres horas después que los entregaron.

De hecho, contaron que hay algunas mujeres que no hablan español ni inglés porque su idioma es portugués y han batallado para comunicarse.